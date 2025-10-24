Advertisement

عربي-دولي

"مجهول المصدر".. البنتاغون يقبل تبرعا بقيمة 130 مليون دولار

Lebanon 24
24-10-2025 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1433752-638969702607381251.jpg
Doc-P-1433752-638969702607381251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون  أمس الجمعة قبول تبرع مجهول المصدر بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة في تعويض تكلفة رواتب ومزايا الجنود خلال فترة الإغلاق.
Advertisement

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان، إن وزارة الدفاع قبلت التبرع بموجب "صلاحية قبول الهدايا العامة" يوم الخميس.

وأضاف بارنيل: "تم تقديم التبرع بشرط استخدامه لتعويض تكلفة رواتب ومزايا أفراد الخدمة. نحن ممتنون لمساعدة هذا المتبرع بعد أن اختار الديمقراطيون حجب رواتب الجنود".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن التبرع في تصريحات بالبيت الأبيض يوم الخميس الماضي، قائلا إن "صديقا وطنيا" لم يكشف عن اسمه أعرب عن رغبته في المساهمة في أي عجز في الأموال ناتج عن الإغلاق.

وتابع ترامب أن المتبرع اتصل وقال: "أود المساهمة في أي عجز لديكم بسبب إغلاق الديمقراطيين. أود المساهمة، شخصيا، في أي عجز لديكم مع الجيش، لأني أحب الجيش وأحب البلاد.. واليوم أرسل لنا شيكا بقيمة 130 مليون دولار".

ومع ذلك، فإن هذا التبرع البالغ 130 مليون دولار لن يحدث فرقا يذكر في مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة كل أسبوعين لتغطية رواتب ومزايا القوات.
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بقيمة 825 مليون دولار
lebanon 24
25/10/2025 09:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يوافق على دعم الجيش اللبناني بـ 14 مليون دولار
lebanon 24
25/10/2025 09:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بن فرحان: سنُقدّم تمويلاً لدعم السلطة الفلسطينية بقيمة 90 مليون دولار
lebanon 24
25/10/2025 09:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يمنح رايثيون عقدًا بـ5 مليارات دولار لإنتاج مسيّرات "كويوت"
lebanon 24
25/10/2025 09:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الديمقراطيون

الديمقراطيين

وزارة الدفاع

الديمقراطي

بيت الأب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:25 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:35 | 2025-10-25
02:07 | 2025-10-25
01:47 | 2025-10-25
01:30 | 2025-10-25
01:25 | 2025-10-25
01:22 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24