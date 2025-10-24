"مجهول المصدر".. البنتاغون يقبل تبرعا بقيمة 130 مليون دولار

Advertisement

أكدت الأميركية البنتاغون أمس الجمعة قبول تبرع مجهول المصدر بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة في تعويض تكلفة رواتب ومزايا الجنود خلال فترة الإغلاق.وقال المتحدث باسم ، شون بارنيل، في بيان، إن وزارة الدفاع قبلت التبرع بموجب "صلاحية قبول الهدايا العامة" يوم الخميس.وأضاف بارنيل: "تم تقديم التبرع بشرط استخدامه لتعويض تكلفة رواتب ومزايا أفراد الخدمة. نحن ممتنون لمساعدة هذا المتبرع بعد أن اختار حجب رواتب الجنود".وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عن التبرع في تصريحات بالبيت الأبيض يوم الخميس الماضي، قائلا إن "صديقا وطنيا" لم يكشف عن اسمه أعرب عن رغبته في المساهمة في أي عجز في الأموال ناتج عن الإغلاق.وتابع أن المتبرع اتصل وقال: "أود المساهمة في أي عجز لديكم بسبب إغلاق . أود المساهمة، شخصيا، في أي عجز لديكم مع الجيش، لأني أحب الجيش وأحب البلاد.. واليوم أرسل لنا شيكا بقيمة 130 مليون دولار".ومع ذلك، فإن هذا التبرع البالغ 130 مليون دولار لن يحدث فرقا يذكر في مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة كل أسبوعين لتغطية رواتب ومزايا القوات.