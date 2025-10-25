بتهمة إحراق معدات مخصصة لأوكرانيا.. سجن عدد من الشبان في بريطانيا

26
قضت محكمة في
لندن
، بسجن 6 شبان بريطانيين أدينوا بحرق مستودع لتخزين إمدادات لأوكرانيا بأمر من
مجموعة فاغنر الروسية
.
ووفق ما نشرت
وكالة فرانس برس
، فقد ساهمت هذه القضية المتعلقة بنشوب حريق في
مارس
2024 بمنطقة صناعية شرق لندن في تسليط الضوء على حملات تجسس وتخريب في
أوروبا
يزعم أن
موسكو
تديرها.
وقال محامون عن الأشخاص الستة الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في محكمة أولد بايلي بلندن، إن عملاء روس استغلوا نقاط ضعف موكليهم "السذج" وتورطهم في تعاطي المخدرات ومشاكل مالية ونفسية.
وبالإضافة إلى الحرق العمد، خطط بعض أفراد المجموعة الذين تراوح أعمارهم بين 19 و22 عامًا آنذاك، لخطف معارض روسي ثري في لندن قبل أن تتدخل الشرطة وتحبط العملية.
