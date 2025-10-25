شحّ الإمكانيات يعيق الخدمات الصحية في غزة

Advertisement

قال مدير الإغاثة الطبية في غزة، اليوم، "إن كنا نأمل إدخال ما يلزم القطاع الصحي لكن المعاناة لا تزال مستمرة".وأشار مدير الإغاثة إلى "أن الأولية لا تزال متعثرة بسبب استمرار شح الإمكانيات".وأكد "أن العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية ضرورة ملحة لسكان القطاع، وأملنا كبير في إدخال المعدات اللازمة والقطاع سيصبح أفضل مما كان عليه".وأفاد "بأن لا بد من إيجاد سياسات واضحة لإنعاش السكان خصوصا الأطفال". (الجزيرة)