احتجاجات في مدن ألمانية ضد تصريحات ميرتس حول المهاجرين

تتواصل في عدد من المدن خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجات واسعة ضد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المستشار الألماني ميرتس، والتي أثارت جدلاً حول مظهر المدن الألمانية وتأثير الهجرة عليها.ومن المتوقع أن يشارك نحو 5 آلاف شخص في احتجاجات تُنظم اليوم السبت في عدة مدن، أبرزها هامبورغ، حيث تنطلق مظاهرة عند الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (11 صباحًا بتوقيت غرينتش)، إلى جانب احتجاجات في ونورنبرغ يشارك فيها المئات.وكان ميرتس قد صرّح في وقت سابق بأن حكومته تعمل على تصحيح "إخفاقات الماضي في سياسة الهجرة"، مضيفًا أن "مظهر المدن الألمانية لا يزال يعاني من هذه المشكلة"، ومشيرًا إلى أن وزيرة الداخلية الاتحادية تقوم بتسهيل وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق.وأثارت تصريحاته ردود فعل غاضبة من سياسيين ومنظمات مجتمع مدني، إذ حذّر منتقدوه من استخدام لغة تثير الانقسام في المجتمع. ووصفت البارزة "برو أزول" تصريحاته بأنها "غير مقبولة".وفي محاولة لتوضيح موقفه، قال ميرتس الأربعاء الماضي إنه كان يشير إلى المهاجرين الذين لا يمتلكون تصاريح إقامة أو وظائف ولا يلتزمون بالقوانين الألمانية.وشهدت عدة مدن ألمانية خلال الأيام الماضية مظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص للتعبير عن رفضهم لتصريحاته والدفاع عن قيم التعددية والتعايش.