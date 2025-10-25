26
حاولوا شراء اليورانيوم بطريقة غير مشروعة... جورجيا تعتقل 3 صينيين
Lebanon 24
25-10-2025
|
06:35
A-
A+
أفادت
وكالة الأنباء
الجورجية "
إنتر
برس" اليوم السبت، بأن جهاز الأمن الداخلي أوقف ثلاثة مواطنين صينيين في العاصمة تفليس، لمحاولتهم شراء كيلوغرامين من مادة اليورانيوم النووية بطريقة غير مشروعة.
ونقلت الوكالة عن نائب
رئيس جهاز أمن الدولة
في
جورجيا
قوله، إن الموقوفين كانوا يعتزمون شراء المادة مقابل 400 ألف دولار ونقلها إلى
الصين
عبر
روسيا
.
وأضافت الوكالة أن اليورانيوم المضبوط يُعد مادة نووية حساسة، دون أن توضح الدوافع وراء محاولة شرائه.
ونقلت عن المسؤول الأمني قوله إن المعتقلين يواجهون اتهامات قد تؤدي إلى سجنهم لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وكان تأمين المواد النووية المتبقية من عصر الاتحاد السوفيتي، الذي كانت جورجيًا عضوا فيه، أحد أكبر المخاوف بعد سقوطه عام 1991. ووقعت عدة حوادث خطيرة تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمواد النووية في جورجيا خلال العقود القليلة الماضية.
