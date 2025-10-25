حاولوا شراء اليورانيوم بطريقة غير مشروعة... جورجيا تعتقل 3 صينيين

Advertisement

ونقلت الوكالة عن نائب في قوله، إن الموقوفين كانوا يعتزمون شراء المادة مقابل 400 ألف دولار ونقلها إلى عبر .وأضافت الوكالة أن اليورانيوم المضبوط يُعد مادة نووية حساسة، دون أن توضح الدوافع وراء محاولة شرائه.ونقلت عن المسؤول الأمني قوله إن المعتقلين يواجهون اتهامات قد تؤدي إلى سجنهم لمدة تصل إلى 10 سنوات.وكان تأمين المواد النووية المتبقية من عصر الاتحاد السوفيتي، الذي كانت جورجيًا عضوا فيه، أحد أكبر المخاوف بعد سقوطه عام 1991. ووقعت عدة حوادث خطيرة تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمواد النووية في جورجيا خلال العقود القليلة الماضية.