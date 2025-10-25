زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 770 صاروخًا باليستيًا منذ مطلع العام

Advertisement

قال الرئيس الأوكراني ، اليوم السبت، إن كثّفت هجماتها الصاروخية على بلاده منذ بداية العام الجاري، موضحًا أنها أطلقت أكثر من 770 صاروخًا باليستيًا ونحو 50 صاروخ "كينجال" فائق السرعة باتجاه الأراضي .وأوضح أن الهجوم الأخير شمل عشرات الطائرات المسيّرة الهجومية وتسعة صواريخ باليستية، استهدفت العاصمة ومناطق أخرى، مؤكدًا أن "كل هجوم جديد على الشعب الأوكراني أصبح يتضمن ضربات مركّبة تجمع بين المسيرات والصواريخ الباليستية".وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا للحصول على مزيد من "باتريوت"، مشيرًا إلى أن "الشركاء الذين يمتلكون هذه القدرات يمكنهم تنفيذ ما تمت مناقشته خلال الأيام الأخيرة لحماية المدن الأوكرانية من هذا الرعب".ودعا زيلينسكي وأوروبا ودول مجموعة السبع إلى تعزيز التعاون الحقيقي لمواجهة الهجمات الروسية، مؤكدًا أن "مواجهة الضربات الباليستية الروسية تتطلب ردًا موحدًا من الدول القوية لحماية الأرواح".وفي السياق، أفادت تقارير أوكرانية بأن الجيش الروسي قصف مجددًا العاصمة كييف بصواريخ باليستية، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص واندلاع حرائق في الجزء الشرقي من المدينة التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة.وأشارت مصادر محلية إلى أن محطات الطاقة الحرارية كانت من بين الأهداف الرئيسية للهجوم، فيما سمع دوي في عموم البلاد عقب رصد احتمال إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من الأراضي الروسية.