عربي-دولي
بقوّة 5.5 درجات... زلزال يضرب جنوب شرق الصين
Lebanon 24
25-10-2025
|
09:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
وكالة أنباء الصين الجديدة
(شينخوا) بأن إقليم جيلين، الواقع على الحدود مع
كوريا الشمالية
، تعرّض اليوم لزلزال بلغت قوّته 5.5 درجات.
وقالت "شينخوا" إن الزلزال ضرب مدينة هونتشون
الصينية
في الساعة 7:45 مساء بالتوقيت المحلي (1145 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على عمق 560 كيلومتراً.
وتتعرّض الأجزاء
الجنوبية الغربية
من
الصين
للزلازل على نحو متكرّر. ففي 2008، تسبّب زلزال قوي في مقاطعة سيتشوان في مقتل نحو 70 ألف شخص.
مرصد ألماني لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق أفغانستان
Lebanon 24
مرصد ألماني لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق أفغانستان
25/10/2025 20:29:17
25/10/2025 20:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية
25/10/2025 20:29:17
25/10/2025 20:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب جنوبي العاصمة الجزائرية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب جنوبي العاصمة الجزائرية (سكاي نيوز)
25/10/2025 20:29:17
25/10/2025 20:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب شرقي أفغانستان
Lebanon 24
رويترز: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب شرقي أفغانستان
25/10/2025 20:29:17
25/10/2025 20:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إيران.. محلل يكشف مصير النظام الحالي
13:09 | 2025-10-25
Lebanon 24
عن إيران.. محلل يكشف مصير النظام الحالي
13:09 | 2025-10-25
25/10/2025 01:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة أميركية فوق غزة.. ودهشة في إسرائيل
12:16 | 2025-10-25
Lebanon 24
خطوة أميركية فوق غزة.. ودهشة في إسرائيل
12:16 | 2025-10-25
25/10/2025 12:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة الجديدة: ميليشيات مدعومة إسرائيلياً تسعى لإزاحة حماس
12:00 | 2025-10-25
Lebanon 24
غزة الجديدة: ميليشيات مدعومة إسرائيلياً تسعى لإزاحة حماس
12:00 | 2025-10-25
25/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة بأبرز دول العالم من حيث "الديون".. ماذا عن لبنان؟
12:00 | 2025-10-25
Lebanon 24
قائمة بأبرز دول العالم من حيث "الديون".. ماذا عن لبنان؟
12:00 | 2025-10-25
25/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع يعلن السيطرة على بارا… والجيش يتحدّث عن "كرّ وفرّ"
11:30 | 2025-10-25
Lebanon 24
الدعم السريع يعلن السيطرة على بارا… والجيش يتحدّث عن "كرّ وفرّ"
11:30 | 2025-10-25
25/10/2025 11:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
05:30 | 2025-10-25
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
05:30 | 2025-10-25
25/10/2025 05:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:32 | 2025-10-24
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:32 | 2025-10-24
24/10/2025 03:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
15:59 | 2025-10-24
24/10/2025 03:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
13:09 | 2025-10-25
عن إيران.. محلل يكشف مصير النظام الحالي
12:16 | 2025-10-25
خطوة أميركية فوق غزة.. ودهشة في إسرائيل
12:00 | 2025-10-25
غزة الجديدة: ميليشيات مدعومة إسرائيلياً تسعى لإزاحة حماس
12:00 | 2025-10-25
قائمة بأبرز دول العالم من حيث "الديون".. ماذا عن لبنان؟
11:30 | 2025-10-25
الدعم السريع يعلن السيطرة على بارا… والجيش يتحدّث عن "كرّ وفرّ"
11:03 | 2025-10-25
واشنطن تصعّد ضد فنزويلا بذريعة المخدرات… وشكوك حول المبررات
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
05:08 | 2025-10-25
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
05:08 | 2025-10-25
25/10/2025 20:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 20:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطور إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 20:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
