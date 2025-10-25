بقوّة 5.5 درجات... زلزال يضرب جنوب شرق الصين

Advertisement

أفادت (شينخوا) بأن إقليم جيلين، الواقع على الحدود مع ، تعرّض اليوم لزلزال بلغت قوّته 5.5 درجات.وقالت "شينخوا" إن الزلزال ضرب مدينة هونتشون في الساعة 7:45 مساء بالتوقيت المحلي (1145 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على عمق 560 كيلومتراً.وتتعرّض الأجزاء من للزلازل على نحو متكرّر. ففي 2008، تسبّب زلزال قوي في مقاطعة سيتشوان في مقتل نحو 70 ألف شخص.