عربي-دولي

بقوّة 5.5 درجات... زلزال يضرب جنوب شرق الصين

Lebanon 24
25-10-2025 | 09:34
 أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن إقليم جيلين، الواقع على الحدود مع كوريا الشمالية، تعرّض اليوم لزلزال بلغت قوّته 5.5 درجات.
وقالت "شينخوا" إن الزلزال ضرب مدينة هونتشون الصينية في الساعة 7:45 مساء بالتوقيت المحلي (1145 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على عمق 560 كيلومتراً.


وتتعرّض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين للزلازل على نحو متكرّر. ففي 2008، تسبّب زلزال قوي في مقاطعة سيتشوان في مقتل نحو 70 ألف شخص.
 
