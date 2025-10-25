23
ترامب متفائل باتفاق تجاري شامل مع الصين
Lebanon 24
25-10-2025
|
16:43
عبّر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى “اتفاق شامل” مع نظيره الصيني
شي جينبينغ
ينهي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قائلاً للصحافيين على متن "إير فورس وان" إن "هناك فرصة كبيرة فعلاً" لتحقيق ذلك خلال محادثاتهما المرتقبة في
كوريا الجنوبية
.
ويبدأ
ترامب
غداً الأحد
جولة آسيوية
تشمل ماليزيا ويلتقي خلالها شي، فيما توقفت طائرته الرئاسية في مطار
الدوحة
للتزود بالوقود قبل استكمال الرحلة.
