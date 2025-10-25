Advertisement

إقتصاد

ترامب متفائل باتفاق تجاري شامل مع الصين

Lebanon 24
25-10-2025
عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى “اتفاق شامل” مع نظيره الصيني شي جينبينغ ينهي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قائلاً للصحافيين على متن "إير فورس وان" إن "هناك فرصة كبيرة فعلاً" لتحقيق ذلك خلال محادثاتهما المرتقبة في كوريا الجنوبية.
ويبدأ ترامب غداً الأحد جولة آسيوية تشمل ماليزيا ويلتقي خلالها شي، فيما توقفت طائرته الرئاسية في مطار الدوحة للتزود بالوقود قبل استكمال الرحلة.
إقتصاد

عربي-دولي

كوريا الجنوبية

دونالد ترامب

جولة آسيوية

شي جينبينغ

جينبينغ

دونالد

الدوحة

