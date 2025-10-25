ترامب متفائل باتفاق تجاري شامل مع الصين

Advertisement

عبّر الرئيس الأميركي عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى “اتفاق شامل” مع نظيره الصيني ينهي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قائلاً للصحافيين على متن "إير فورس وان" إن "هناك فرصة كبيرة فعلاً" لتحقيق ذلك خلال محادثاتهما المرتقبة في .ويبدأ غداً الأحد تشمل ماليزيا ويلتقي خلالها شي، فيما توقفت طائرته الرئاسية في مطار للتزود بالوقود قبل استكمال الرحلة.