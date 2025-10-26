Advertisement

عربي-دولي

حزب العمال الكردستاني يعلن سحب عناصره من تركيا إلى العراق

Lebanon 24
26-10-2025 | 02:51
أعلن حزب العمال الكردستاني اليوم الأحد، سحب جميع عناصره من تركيا إلى شمال العراق.
ويأتي الإعلان بعد أشهر من إعلان الحزب نفسه إلقاء سلاحه، وإنهاء النزاع المسلح مع أنقرة الذي دام عقودا.
حزب العمال

يوم الأحد

كردستان

أنقرة

الكرد

