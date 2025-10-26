Advertisement

عربي-دولي

في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها

Lebanon 24
26-10-2025 | 10:00
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيليّة آفي أشكنازي، قال إنّ "الجيش الإسرائيليّ يُخطّط لاستخدام قنابل ثقيلة بوزن طن، لقطع الطرق والتقاطعات الرئيسية داخل إسرائيل، كجزء من الدروس التي استخلصها من هجوم 7 تشرين الأول 2023".
وأضا أشكنازي أنّ "سلاح الجوّ الإسرائيليّ يُطبق خطة دفاعية مُحدّثة في حال توغل العدوّ في عمق إسرائيل، تشمل من بين أمور أخرى، قصفًا جويًا إسرائيليًا يستهدف التقاطعات والطرق الرئيسية في البلاد".

وتابع: "وُجّهت انتقادات عامة واسعة النطاق لأداء سلاح الجوّ الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول في قطاع غزة، وقد استفاد الجيش الإسرائيليّ ومن ضمنه سلاح الجوّ، من دروس الهجوم، ووضع خططًا دفاعية مُحدّثة، تهدف إلى تدقيق أقصى استفادة من قدرات سلاح الجوّ لتعطيل خطط العدوّ للتوغل في عمق الجبهة الداخلية الإسرائيلية، على كافة الحدود: الشمالية والشرقية والجنوبية، في الدقائق الأولى من أي هجوم مباغت".

وبحسب الصحيفة، حدّد الجيش الإسرائيليّ مسبقاً المحاور والتقاطعات في المنطقة الحدودية، وفي الداخل أيضا، التي ستقصفها طائرات سلاح الجوّ، بعد إخلائها من الإسرائيليين".

وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي، إنّ "الهدف من الخطة خلق صدمة وإرباك للعدوّ ودفعه إلى تغيير خطة عمله الأصلية". (عربي 21) 
 
 
 
