عربي-دولي

للبحث عن جثث الرهائن... إسرائيل تسمح لممثل من "حماس" بدخول منطقة "الخط الأصفر"

Lebanon 24
26-10-2025 | 09:55
كشفت القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنّ إسرائيل سمحت لممثل من حركة حماس بدخول منطقة "الخط الأصفر" برفقة فريق من الصليب الأحمر، للبحث عن جثث رهائن داخل قطاع غزة.
وقال مسؤول إسرائيليّ للقناة إنّ "الصليب الأحمر يعمل الآن مع حماس لتحديد مكان جثث رهائن داخل منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي". (سكاي نيوز)
