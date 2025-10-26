للبحث عن جثث الرهائن... إسرائيل تسمح لممثل من "حماس" بدخول منطقة "الخط الأصفر"

Advertisement

كشفت القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنّ سمحت لممثل من حركة بدخول منطقة "الخط الأصفر" برفقة فريق من ، للبحث عن جثث رهائن داخل .وقال مسؤول إسرائيليّ للقناة إنّ " الأحمر يعمل الآن مع حماس لتحديد مكان جثث رهائن داخل منطقة خاضعة لسيطرة الجيش ". (سكاي نيوز)