أدرعي ينشر صورة لقادة حماس الذين تم اغتيالهم خلال الحرب... شاهدوها!

كتب المتحدث باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "عامان على بدء المناورة البرية في ".



وأضاف: "منذ انطلاق المناورة، قضى الجيش الإسرائيلي على عشرات العناصر، ومن بينهم كبار قادة المنظمة ومهندسو حادثة السابع من تشرين الأول".



وختم بالقول: "هؤلاء هم أبرز الوجوه الذين تمّ اغتيالهم".

هؤلاء هم أبرز وجوه الشرّ الذين تمّت تصفيتهم pic.twitter.com/itvD2gDzcj — (@AvichayAdraee) October 27, 2025