أدرعي ينشر صورة لقادة حماس الذين تم اغتيالهم خلال الحرب... شاهدوها!

#صور عامان على بدء المناورة البرّية في #قطاع_غزة.
منذ انطلاق المناورة، قوّات جيش الدفاع قضت على عشرات الإرهابيين، ومن بينهم كبار قادة المنظمة ومهندسو مجزرة #السابع_من_أكتوبر.
هؤلاء هم أبرز وجوه الشرّ الذين تمّت تصفيتهم pic.twitter.com/itvD2gDzcj
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2025
