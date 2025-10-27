Advertisement

أدرعي ينشر صورة لقادة حماس الذين تم اغتيالهم خلال الحرب... شاهدوها!

Lebanon 24
27-10-2025 | 14:29
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "عامان على بدء المناورة البرية في قطاع غزة".

وأضاف: "منذ انطلاق المناورة، قضى الجيش الإسرائيلي على عشرات العناصر، ومن بينهم كبار قادة المنظمة ومهندسو حادثة السابع من تشرين الأول".

وختم بالقول: "هؤلاء هم أبرز الوجوه الذين تمّ اغتيالهم".
