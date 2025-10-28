24
عربي-دولي
في رفح... تبادل لإطلاق النار بين "حماس" والجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
28-10-2025
|
11:43
أفاد مسؤول إسرائيليّ لـ"القناة الـ12
الإسرائيلية
"، عن تبادل لإطلاق نار بين "
حماس
" والجيش
الإسرائيلي
في
رفح
جنوب
قطاع غزة
.
Advertisement
وقالت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
، إنّ "مسلحين أطلقوا النار على قوات إسرائيلية في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أفادت "العربية" أنّ قصفاً مدفعيّاً إسرائيليّاً استهدف رفح.
