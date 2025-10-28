Advertisement

في رفح... تبادل لإطلاق النار بين "حماس" والجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
28-10-2025 | 11:43
أفاد مسؤول إسرائيليّ لـ"القناة الـ12 الإسرائيلية"، عن تبادل لإطلاق نار بين "حماس" والجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنّ "مسلحين أطلقوا النار على قوات إسرائيلية في قطاع غزة.
 
 
وفي هذا السياق، أفادت "العربية" أنّ قصفاً مدفعيّاً إسرائيليّاً استهدف رفح.
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24