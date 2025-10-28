Advertisement

عربي-دولي

هل ستشتعل حرب غزة مجددًا؟

Lebanon 24
28-10-2025 | 14:29
Doc-P-1435225-638972803158119105.png
Doc-P-1435225-638972803158119105.png photos 0
كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة تهدف إلى "ممارسة الضغط" على حركة حماس، مؤكدةً أن هذه الخطوات لن تتطور إلى استئناف القتال الشامل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله: "نوجه ضربات لحماس لكن الأمر لن يتصاعد إلى حد العودة للقتال"، في إشارة إلى أن العملية العسكرية الحالية محدودة الأهداف.

وكانت قد شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة، شملت مدينة غزة شمالاً وشرق دير البلح وسط القطاع، بعد قرار من نتنياهو توسيع نطاق المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة.


