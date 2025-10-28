هل ستشتعل حرب غزة مجددًا؟

Advertisement

كشفت صحيفة " هيوم" عن أن الإسرائيلية الأخيرة على تهدف إلى "ممارسة الضغط" على حركة ، مؤكدةً أن هذه الخطوات لن تتطور إلى استئناف القتال الشامل.ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله: "نوجه ضربات لحماس لكن الأمر لن يتصاعد إلى حد العودة للقتال"، في إشارة إلى أن العملية العسكرية الحالية محدودة الأهداف.وكانت قد شنت طائرات ، مساء اليوم، سلسلة غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة، شملت مدينة غزة شمالاً وشرق دير البلح وسط القطاع، بعد قرار من توسيع نطاق المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة.