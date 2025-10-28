حماس تنفي ادعاءات إسرائيل

أعلنت حركة ، اليوم الثلاثاء، تأجيل تسليم جثة رهينة إسرائيلي كانت تخطط لتسليمها مساء اليوم، مُعللة ذلك بما وصفته بـ"خروقات" إسرائيلية.

Advertisement

وذكرت في بيان: "عثرنا على جثة أحد أسرى خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوب القطاع، وسنؤجل تسليمها الذي كان مقررًا اليوم بسبب خروقات الاحتلال".



وحذّرت الحركة من أن "أي تصعيد إسرائيلي سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين"، مما سيؤدي إلى تأخير استعادة لجثث قتلاها. وذكرت في بيان: "عثرنا على جثة أحد أسرى خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوب القطاع، وسنؤجل تسليمها الذي كان مقررًا اليوم بسبب خروقات الاحتلال".وحذّرت الحركة من أن "أي تصعيد إسرائيلي سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين"، مما سيؤدي إلى تأخير استعادة لجثث قتلاها.

كما ذكرت حماس في بيان آخر أن الحركة "لا علاقة لها" بحادث إطلاق النار في "وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار"، مطالبة "الوسطاء والجهات الضامنة بتحمل مسؤولياتهم وإجبار إسرائيل على وقف ممارساتها التضليلية".





وجاء الإعلان بالتزامن مع توجيه للجيش بتنفيذ "غارات عنيفة" على ، في تصعيد جديد يشير إلى تدهور الوضع الأمني. (سكاي نيوز)