بريطانيا على حافة "اللاصناعة"

تشهد الصناعة
البريطانية
تراجعاً غير مسبوق، حيث انخفض إنتاج السيارات إلى أدنى مستوى منذ عام 1952، فيما عاد إنتاج الأسمنت إلى مستويات الخمسينيات، في مؤشرات خطيرة على ما وصفه خبراء بـ"الإزالة التصنيعية الشاملة".
وكشف تقرير لصحيفة "التليغراف" عن هبوط إنتاج السيارات بنسبة 35% في أيلول الماضي، فيما أعلنت شركة "بيريللي"
الإيطالية
إغلاق مصنعين للإطارات، في موجة إغلاقات تطول مختلف القطاعات الصناعية.
ويرى المحللون أن هذا التراجع ليس مؤقتاً، بل هو نتاج تراكمي لسنوات من ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب المعقدة والسياسات البيئية الصارمة، حيث أصبحت أسعار الطاقة في
بريطانيا
ضعف نظيرتها في
فرنسا
وأربعة أضعاف مثيلتها في
الولايات المتحدة
.
ويحذر الخبراء من أن إغلاق المصانع البريطانية - التي صمدت عبر الحروب والأزمات - قد يكون نهائياً، فيما تغيب أي حلول جذرية من حكومة
حزب العمال
لمواجهة هذه
الأزمة الوطنية
. (العين)
