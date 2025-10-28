بريطانيا على حافة "اللاصناعة"

Advertisement

تشهد الصناعة تراجعاً غير مسبوق، حيث انخفض إنتاج السيارات إلى أدنى مستوى منذ عام 1952، فيما عاد إنتاج الأسمنت إلى مستويات الخمسينيات، في مؤشرات خطيرة على ما وصفه خبراء بـ"الإزالة التصنيعية الشاملة".وكشف تقرير لصحيفة "التليغراف" عن هبوط إنتاج السيارات بنسبة 35% في أيلول الماضي، فيما أعلنت شركة "بيريللي" إغلاق مصنعين للإطارات، في موجة إغلاقات تطول مختلف القطاعات الصناعية.ويرى المحللون أن هذا التراجع ليس مؤقتاً، بل هو نتاج تراكمي لسنوات من ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب المعقدة والسياسات البيئية الصارمة، حيث أصبحت أسعار الطاقة في ضعف نظيرتها في وأربعة أضعاف مثيلتها في .ويحذر الخبراء من أن إغلاق المصانع البريطانية - التي صمدت عبر الحروب والأزمات - قد يكون نهائياً، فيما تغيب أي حلول جذرية من حكومة لمواجهة هذه . (العين)