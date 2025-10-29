بعد استئناف القتال… إليكم موعد عودة وقف إطلاق النار في غزة

Advertisement

وأوضحت القناة أن الضربات الإسرائيلية ستتوقف الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.بدوره، كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس": "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد سلسلة غارات ملموسة استهدفت عشرات الاهداف والعناصر التابعة لحماس من باشر الجيش الإسرائيلي في اعادة تطبيق الاتفاق بعد ان خرقته . خلال هاجم الجيش افسرائيلي والشاباك اكثر من 30 عنصرًا في وسائل قيادية لحماس لدى المنظمات العاملة في قطاع غزة. سيواصل الجيش الإسرائيلي فرض تطبيق الاتفاق وسيرد بقوة على كل خرق له".وأوضح مصدر إسرائيلي أن "الهجمات في غزة تقترب من نهايتها"، مشيرا إلى "ضرب جميع الأهداف المدرجة في القائمة".واستأنفت ضرباتها على أنحاء عدة في القطاع مساء الثلاثاء، بعدما اتهمت حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.