Advertisement

عربي-دولي

بعد استئناف القتال… إليكم موعد عودة وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
29-10-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1435389-638973288892689107.webp
Doc-P-1435389-638973288892689107.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجمات على قطاع غزة ستتوقف في وقت لاحق من صباح الأربعاء، على أن يُستأنف وقف إطلاق النار في القطاع.
Advertisement

وأوضحت القناة أن الضربات الإسرائيلية ستتوقف الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.

بدوره، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس": "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد سلسلة غارات ملموسة استهدفت عشرات الاهداف والعناصر التابعة لحماس من باشر الجيش الإسرائيلي في اعادة تطبيق الاتفاق بعد ان خرقته حماس. خلال الغارات هاجم الجيش افسرائيلي والشاباك اكثر من 30 عنصرًا في وسائل قيادية لحماس لدى المنظمات العاملة في قطاع غزة. سيواصل الجيش الإسرائيلي فرض تطبيق الاتفاق وسيرد بقوة على كل خرق له".

وأوضح مصدر إسرائيلي أن "الهجمات في غزة تقترب من نهايتها"، مشيرا إلى "ضرب جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

واستأنفت إسرائيل ضرباتها على أنحاء عدة في القطاع مساء الثلاثاء، بعدما اتهمت حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
29/10/2025 13:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عون مطمئن لعدم عودة الحرب الإسرائيلية وإجتماع روتيني للجنة وقف إطلاق النار
lebanon 24
29/10/2025 13:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان العربي: الأولوية بعد وقف إطلاق النار في غزة هي لإعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية
lebanon 24
29/10/2025 13:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
توقّف الغارات في قطاع غزة بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
29/10/2025 13:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

باسم ال

الشاباك

الغارات

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:32 | 2025-10-29
07:16 | 2025-10-29
07:02 | 2025-10-29
06:44 | 2025-10-29
06:31 | 2025-10-29
06:30 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24