عربي-دولي
الحكومة السودانية تطالب بمحاسبة قادة "الدعم السريع"
Lebanon 24
29-10-2025
|
05:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت الحكومة السودانية إلى محاكمة
قوات الدعم السريع
التي سيطرت على مدينة
الفاشر
قبل أيام، وسط تنديدات دولية بما تشهده المدينة، مركز
ولاية شمال دارفور
في غرب
السودان
.
وأكد
وزير الإعلام
، خالد الإعيسر، المتحدث باسم الحكومة، في
مؤتمر صحفي
اليوم الأربعاء أن " قوات الدعم روعت المدنيين في الفاشر وبارا".
كما أضاف أن "مليشيا الدعم السريع روعت المدنيين في مدينة بارا بشمال كردفان وقتلتهم بدم بارد".
إلى ذلك، دعا "الإعلام المحلي والدولي لتسليط الضوء على انتهاكات الميلشيا في الفاشر".
