الحكومة السودانية تطالب بمحاسبة قادة "الدعم السريع"

وأكد ، خالد الإعيسر، المتحدث باسم الحكومة، في اليوم الأربعاء أن " قوات الدعم روعت المدنيين في الفاشر وبارا".كما أضاف أن "مليشيا الدعم السريع روعت المدنيين في مدينة بارا بشمال كردفان وقتلتهم بدم بارد".إلى ذلك، دعا "الإعلام المحلي والدولي لتسليط الضوء على انتهاكات الميلشيا في الفاشر".