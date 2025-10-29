24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو يواصل معركته: "عرض انتخابي" يقوّض ثقة الإسرائيليين بالقضاء
Lebanon 24
29-10-2025
|
09:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى الكاتب
الإسرائيلي
غيدي ويتز في مقال نشرته صحيفة هآرتس أن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
يواصل تأجيل محاكمته في قضايا الفساد منذ أكثر من خمس سنوات، رغم انتهاء حرب غزة، في مسعى واضح لإطالة أمد الإجراءات وتجنّب الإدانة.
Advertisement
وأشار ويتز إلى أن القضية التي وُصفت سابقًا بأنها اختبار للديمقراطية
الإسرائيلية
تحولت إلى مسرح سياسي يهدد ركائز النظام القانوني في البلاد، بعدما باتت مثالًا على تغلّب
السلطة التنفيذية
على
القضاء
.
وأوضح الكاتب أن
نتنياهو
يستغل نفوذه السياسي لتأجيل الجلسات بحجة التطورات الأمنية، وأن القضاة استجابوا لعشرات طلباته، ما أضعف ثقة الجمهور بالمؤسسة القضائية.
كما لفت إلى أن نتنياهو حوّل قاعة المحكمة إلى منصة انتخابية، إذ دعا كبار أعضاء حزب الليكود وأنصاره للحضور لممارسة الضغط على القضاة والمدعين العامين، ووصل الأمر إلى تهديد صحفيين داخل المحكمة من قبل عناصر يمينية متطرفة.
ويرى ويتز أن ما يجري "يذكّر بأساليب الحركات الفاشية"، حيث تُستخدم الضغوط والترهيب لإسكات المعارضين. ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، يُتوقع استمرار هذا النهج عبر تذرع نتنياهو بأسباب أمنية لتأجيل الجلسات، وسط تواطؤ ضمني من القضاء، بحسب الكاتب.
ويخلص المقال إلى أن "المحاكمة التي كان يُفترض أن تكرّس مبدأ سيادة القانون، تحولت إلى رمز لانتصار السلطة السياسية على العدالة، في مشهد غير مسبوق بتاريخ
إسرائيل
".
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
"أكبر معارك لبنان": تسوية مرتقبة لقانون الانتخاب
Lebanon 24
"أكبر معارك لبنان": تسوية مرتقبة لقانون الانتخاب
29/10/2025 20:14:27
29/10/2025 20:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب الصين بمجلس الأمن: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين
Lebanon 24
مندوب الصين بمجلس الأمن: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين
29/10/2025 20:14:27
29/10/2025 20:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات النيابيّة تتقدم في موعدها وفق القانون الحالي و"معركة المتن" فتحت
Lebanon 24
الانتخابات النيابيّة تتقدم في موعدها وفق القانون الحالي و"معركة المتن" فتحت
29/10/2025 20:14:27
29/10/2025 20:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى حسم المعركة
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى حسم المعركة
29/10/2025 20:14:27
29/10/2025 20:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
السلطة التنفيذية
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية
الإسرائيلي
ديمقراطي
إسرائيل
الجزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتقالات وبلبلة كبيرة.. ماذا يجري في صفوف "الحوثيين"؟
Lebanon 24
اعتقالات وبلبلة كبيرة.. ماذا يجري في صفوف "الحوثيين"؟
14:00 | 2025-10-29
29/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُشر مؤخراً.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي عن "حزب الله"
Lebanon 24
نُشر مؤخراً.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي عن "حزب الله"
13:52 | 2025-10-29
29/10/2025 01:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
Lebanon 24
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
13:42 | 2025-10-29
29/10/2025 01:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق إستخباراتي يكشف..شبكة سريّة بين إيران و دولة بارزة
Lebanon 24
تحقيق إستخباراتي يكشف..شبكة سريّة بين إيران و دولة بارزة
13:33 | 2025-10-29
29/10/2025 01:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف حوّلت "سرايا القدس" المسيّرات الإسرائيلية إلى مصدر للمعلومات؟
Lebanon 24
كيف حوّلت "سرايا القدس" المسيّرات الإسرائيلية إلى مصدر للمعلومات؟
13:03 | 2025-10-29
29/10/2025 01:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
15:48 | 2025-10-28
28/10/2025 03:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
14:32 | 2025-10-28
28/10/2025 02:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
15:00 | 2025-10-28
28/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2025-10-29
اعتقالات وبلبلة كبيرة.. ماذا يجري في صفوف "الحوثيين"؟
13:52 | 2025-10-29
نُشر مؤخراً.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي عن "حزب الله"
13:42 | 2025-10-29
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
13:33 | 2025-10-29
تحقيق إستخباراتي يكشف..شبكة سريّة بين إيران و دولة بارزة
13:03 | 2025-10-29
كيف حوّلت "سرايا القدس" المسيّرات الإسرائيلية إلى مصدر للمعلومات؟
13:00 | 2025-10-29
"اعتراف إسرائيلي جديد" عن "حزب الله".. القناة الـ12 أوردتهُ
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 20:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 20:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 20:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24