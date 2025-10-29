Advertisement

عربي-دولي

بعد إطلاق صاروخ من "قسد".. قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري

Lebanon 24
29-10-2025 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1435687-638973706729345118.jpg
Doc-P-1435687-638973706729345118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع السورية، مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة جراء هجوم بصاروخ موجّه نفذته عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" بالقرب من سد تشرين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب
lebanon 24
30/10/2025 04:56:05 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات السوريّة تتّفق مع "قسد" على وقف إطلاق النار
lebanon 24
30/10/2025 04:56:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السوري: إتّفاق مع قائد "قسد" على وقف فوري لإطلاق النار
lebanon 24
30/10/2025 04:56:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار عشوائي في تجمع كبير بولاية جنوب كارولاينا يوقع قتلى وجرحى
lebanon 24
30/10/2025 04:56:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع السورية

وزارة الدفاع

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:54 | 2025-10-29
17:03 | 2025-10-29
16:42 | 2025-10-29
15:43 | 2025-10-29
14:51 | 2025-10-29
14:18 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24