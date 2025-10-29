21
عربي-دولي
بعد إطلاق صاروخ من "قسد".. قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري
Lebanon 24
29-10-2025
|
15:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع السورية
، مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة جراء هجوم بصاروخ موجّه نفذته عناصر من "قوات
سوريا
الديمقراطية
" بالقرب من سد تشرين.
