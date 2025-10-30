Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تضغط لوقف الحرب.. ومطالب بمحاسبة مرتكبي مجازر الفاشر

Lebanon 24
30-10-2025 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1435766-638974033579766969.jpg
Doc-P-1435766-638974033579766969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، أن واشنطن تركّز على تعزيز التعاون مع شركائها في المجموعة الرباعية، من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في السودان، وتنفيذ الالتزامات التي نصّ عليها بيان المجموعة الصادر في 12 أيلول الماضي.
Advertisement

وأوضح المتحدث أن الأولوية حالياً تتمثل في تأمين هدنة إنسانية شاملة ووقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، إلى جانب دعم الانتقال نحو الحكم المدني، ووقف كل أشكال الدعم الخارجي الذي يُؤجج الصراع، بحسب ما نقلت مجلة نيوزويك.

كما شدّد على أن المجموعة الرباعية تضع نصب أعينها ضرورة وقف العنف في مدينة الفاشر وغيرها من المناطق المتضرّرة، تمهيداً للوصول إلى اتفاق وطني شامل يمهد لسلام دائم. وأضاف: "نحن قلقون للغاية حيال الوضع في الفاشر، التي حُرمت من المساعدات الإنسانية لفترة طويلة جداً".

في السياق نفسه، أعرب مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن قلق بالغ إزاء التصعيد المستمر ضد المدنيين في الفاشر، مشدداً على أن الاستهداف المتعمّد للمدنيين مخالف للقانون الإنساني الدولي.

وقال بولس في بيان الأربعاء إن فريق ترامب "يدين بشدة جميع الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين"، داعياً قوات الدعم السريع إلى وقف هجماتها فوراً وحماية السكان وتأمين ممرات آمنة للنازحين.

وأكد أن ما يجري في الفاشر "كارثة إنسانية تتطلّب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي"، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

من جانبه، وصف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ما تشهده المدينة بـ"الأحداث المؤسفة"، مشيراً إلى تشكيل لجان تحقيق في "تجاوزات" حصلت هناك.

وأعلنت حكومة إقليم دارفور أن عدد القتلى تجاوز 2000 شخص، بينهم 700 مدني خلال الساعات الأولى من اقتحام الفاشر، إضافة إلى أكثر من 450 من المرضى والكوادر الطبية الذين قُتلوا داخل المستشفى السعودي.

جامعة أميركية كانت قد نشرت صور أقمار صناعية قالت إنها تؤكد وقوع تطهير عرقي في الفاشر، بينما ما تزال الدعوات تتصاعد لوقف النزيف الإنساني في غرب السودان.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
حاكم إقليم دارفور: الدعم السريع ارتكبت مجازر في الفاشر
lebanon 24
30/10/2025 09:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الخضر.. مطالب بمحاسبة الجناة في مجزرة بنت جبيل
lebanon 24
30/10/2025 09:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: مكافحة الارهاب تبدأ بمحاسبة مرتكبيه اياً كانوا
lebanon 24
30/10/2025 09:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: لا مكافحة للإرهاب من دون محاسبة المرتكبين
lebanon 24
30/10/2025 09:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

قوات الدعم السريع

المجتمع الدولي

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

السودان

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:03 | 2025-10-30
02:56 | 2025-10-30
02:48 | 2025-10-30
02:41 | 2025-10-30
02:38 | 2025-10-30
02:34 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24