واشنطن تضغط لوقف الحرب.. ومطالب بمحاسبة مرتكبي مجازر الفاشر

صرّح متحدث باسم ، أمس الأربعاء، أن تركّز على تعزيز التعاون مع شركائها في المجموعة الرباعية، من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في ، وتنفيذ الالتزامات التي نصّ عليها بيان المجموعة الصادر في 12 أيلول الماضي.وأوضح المتحدث أن الأولوية حالياً تتمثل في تأمين هدنة إنسانية شاملة ووقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، إلى جانب دعم الانتقال نحو الحكم المدني، ووقف كل أشكال الدعم الخارجي الذي يُؤجج الصراع، بحسب ما نقلت مجلة نيوزويك.كما شدّد على أن المجموعة الرباعية تضع نصب أعينها ضرورة وقف العنف في مدينة الفاشر وغيرها من المناطق المتضرّرة، تمهيداً للوصول إلى اتفاق وطني شامل يمهد لسلام دائم. وأضاف: "نحن قلقون للغاية حيال الوضع في الفاشر، التي حُرمت من المساعدات الإنسانية لفترة طويلة جداً".في السياق نفسه، أعرب مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي ، عن قلق بالغ إزاء التصعيد المستمر ضد المدنيين في الفاشر، مشدداً على أن الاستهداف المتعمّد للمدنيين مخالف للقانون الإنساني الدولي.وقال بولس في بيان الأربعاء إن فريق "يدين بشدة جميع الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين"، داعياً إلى وقف هجماتها فوراً وحماية السكان وتأمين ممرات آمنة للنازحين.وأكد أن ما يجري في الفاشر "كارثة إنسانية تتطلّب تحركاً عاجلاً من "، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.من جانبه، وصف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ما تشهده المدينة بـ"الأحداث المؤسفة"، مشيراً إلى تشكيل لجان تحقيق في "تجاوزات" حصلت هناك.وأعلنت حكومة إقليم دارفور أن عدد القتلى تجاوز 2000 شخص، بينهم 700 مدني خلال الساعات الأولى من اقتحام الفاشر، إضافة إلى أكثر من 450 من المرضى والكوادر الطبية الذين قُتلوا داخل المستشفى السعودي.جامعة أميركية كانت قد نشرت صور أقمار صناعية قالت إنها تؤكد وقوع تطهير عرقي في الفاشر، بينما ما تزال الدعوات تتصاعد لوقف النزيف الإنساني في غرب السودان.