مسؤول في حماس: مستعدون لتسليم إدارة غزة بالكامل ولكن مسألة السلاح تحتاج الى وقت

أفاد المتحدث باسم حركة حازم ، بأن بحاجة لتوافق شامل حول قراري السلم والحرب.

وشدد على الحركة بتسليم المسؤولية الأمنية في غزة ضمن إطار التفاهمات، موضحاً أنها أبدت للوسطاء استعدادها لتسليم بالكامل.



كما دعا قاسم للضغط على لاستكمال مراحل الاتفاق، مجدداً التزام الحركة الكامل باتفاق وقف النار وتسليم جميع جثث الرهائن.



أتى ذلك بينما طمأن رئيس الحكومة مساء الأربعاء، على أن لن يشكل تهديداً على إسرائيل بعد الآن.