مسؤول في حماس: مستعدون لتسليم إدارة غزة بالكامل ولكن مسألة السلاح تحتاج الى وقت

Lebanon 24
30-10-2025 | 01:29
أفاد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، بأن الفلسطينيين بحاجة لتوافق شامل حول قراري السلم والحرب.
وشدد على التزام الحركة بتسليم المسؤولية الأمنية في غزة ضمن إطار التفاهمات، موضحاً أنها أبدت للوسطاء استعدادها لتسليم إدارة غزة بالكامل.

كما دعا قاسم للضغط على إسرائيل لاستكمال مراحل الاتفاق، مجدداً التزام الحركة الكامل باتفاق وقف النار وتسليم جميع جثث الرهائن.

أتى ذلك بينما طمأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، على أن قطاع غزة لن يشكل تهديداً على إسرائيل بعد الآن.
