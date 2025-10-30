Advertisement

عربي-دولي

الشرع.. إشادة برؤية بن سلمان وتصريحات تثير الجدل حول مصر والعراق

Lebanon 24
30-10-2025 | 01:29
أثار الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها من الرياض خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025، امتدح فيها دول الخليج، وخصّ السعودية بتقدير خاص، بينما أشار إلى أن دولاً أخرى مثل مصر والعراق "تعمل بجهد مضاعف" لكنها ليست بالوتيرة ذاتها من التطور.
وقال الشرع خلال جلسة حضرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "لدينا في سوريا امتيازات كبيرة جداً، وإذا اجتمعت مع هذه الرؤية – رؤية السعودية 2030 – سيحدث تكامل حقيقي. سوريا اليوم لديها علاقات مثالية مع تركيا والمملكة وقطر والإمارات، وهذه دول ناجحة في رأيي، مع احترامي لبقية الدول، لكن هذه الدول تواكب التطور العالمي بسرعة فائقة."
 

وأضاف الشرع متحدثاً عن زيارته الخارجية الأولى بعد تولّيه الرئاسة: "عندما توجّهنا في الرحلة الأولى إلى المملكة العربية السعودية، عرفنا المفتاح أين."

وأشار إلى أن السعودية تمثل "بلداً ذاهباً إلى ازدهار واستقرار وتنمية واسعة"، واصفاً رؤية الأمير محمد بن سلمان بأنها "ليست محلية فحسب، بل رؤية شاملة للمنطقة بأكملها"، مضيفاً: "التقطنا الرسالة وسارعنا إلى أن نكون جزءاً من هذا الترتيب الجديد."

تصريحات الشرع، التي ألقاها بوجود ولي العهد السعودي المبتسم، لاقت موجة واسعة من التفاعل، بين من رأى فيها "انفتاحاً سياسياً جديداً لسوريا"، ومن اعتبرها "رسالة موجهة ضمنياً إلى دول عربية أخرى"، لا سيما بعد وصفه السعودية وقطر والإمارات بأنها "دول ناجحة"، مقابل إشارته إلى أن دولاً مثل مصر والعراق تسير بوتيرة أبطأ.
 
(CNN)
المملكة العربية السعودية

مواقع التواصل الاجتماعي

العربية السعودية

الإمارات

المملكة

العراق

