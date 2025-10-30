الشرع.. إشادة برؤية بن سلمان وتصريحات تثير الجدل حول مصر والعراق



أثار الرئيس السوري المؤقت أحمد تفاعلاً واسعاً على بعد تصريحات أدلى بها من الرياض خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025، امتدح فيها دول الخليج، وخصّ بتقدير خاص، بينما أشار إلى أن دولاً أخرى مثل مصر والعراق "تعمل بجهد مضاعف" لكنها ليست بالوتيرة ذاتها من التطور.وقال الشرع خلال جلسة حضرها ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان: "لدينا في امتيازات كبيرة جداً، وإذا اجتمعت مع هذه الرؤية – رؤية السعودية 2030 – سيحدث تكامل حقيقي. سوريا اليوم لديها علاقات مثالية مع والمملكة وقطر والإمارات، وهذه دول ناجحة في رأيي، مع احترامي لبقية الدول، لكن هذه الدول تواكب التطور العالمي بسرعة فائقة."



وأضاف الشرع متحدثاً عن زيارته الخارجية الأولى بعد تولّيه الرئاسة: "عندما توجّهنا في الرحلة الأولى إلى ، عرفنا المفتاح أين."



وأشار إلى أن السعودية تمثل "بلداً ذاهباً إلى ازدهار واستقرار وتنمية واسعة"، واصفاً رؤية الأمير محمد بن سلمان بأنها "ليست محلية فحسب، بل رؤية شاملة للمنطقة بأكملها"، مضيفاً: "التقطنا الرسالة وسارعنا إلى أن نكون جزءاً من هذا الترتيب الجديد."



تصريحات الشرع، التي ألقاها بوجود ولي العهد السعودي المبتسم، لاقت موجة واسعة من التفاعل، بين من رأى فيها "انفتاحاً سياسياً جديداً لسوريا"، ومن اعتبرها "رسالة موجهة ضمنياً إلى دول عربية أخرى"، لا سيما بعد وصفه السعودية وقطر والإمارات بأنها "دول ناجحة"، مقابل إشارته إلى أن دولاً مثل مصر والعراق تسير بوتيرة أبطأ.

