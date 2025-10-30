25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الشرع.. إشادة برؤية بن سلمان وتصريحات تثير الجدل حول مصر والعراق
Lebanon 24
30-10-2025
|
01:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار الرئيس السوري المؤقت أحمد
الشرع
تفاعلاً واسعاً على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد تصريحات أدلى بها من الرياض خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025، امتدح فيها دول الخليج، وخصّ
السعودية
بتقدير خاص، بينما أشار إلى أن دولاً أخرى مثل مصر والعراق "تعمل بجهد مضاعف" لكنها ليست بالوتيرة ذاتها من التطور.
Advertisement
وقال الشرع خلال جلسة حضرها ولي
العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان: "لدينا في
سوريا
امتيازات كبيرة جداً، وإذا اجتمعت مع هذه الرؤية – رؤية السعودية 2030 – سيحدث تكامل حقيقي. سوريا اليوم لديها علاقات مثالية مع
تركيا
والمملكة وقطر والإمارات، وهذه دول ناجحة في رأيي، مع احترامي لبقية الدول، لكن هذه الدول تواكب التطور العالمي بسرعة فائقة."
وأضاف الشرع متحدثاً عن زيارته الخارجية الأولى بعد تولّيه الرئاسة: "عندما توجّهنا في الرحلة الأولى إلى
المملكة العربية السعودية
، عرفنا المفتاح أين."
وأشار إلى أن السعودية تمثل "بلداً ذاهباً إلى ازدهار واستقرار وتنمية واسعة"، واصفاً رؤية الأمير محمد بن سلمان بأنها "ليست محلية فحسب، بل رؤية شاملة للمنطقة بأكملها"، مضيفاً: "التقطنا الرسالة وسارعنا إلى أن نكون جزءاً من هذا الترتيب الجديد."
تصريحات الشرع، التي ألقاها بوجود ولي العهد السعودي المبتسم، لاقت موجة واسعة من التفاعل، بين من رأى فيها "انفتاحاً سياسياً جديداً لسوريا"، ومن اعتبرها "رسالة موجهة ضمنياً إلى دول عربية أخرى"، لا سيما بعد وصفه السعودية وقطر والإمارات بأنها "دول ناجحة"، مقابل إشارته إلى أن دولاً مثل مصر والعراق تسير بوتيرة أبطأ.
(CNN)
مواضيع ذات صلة
بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو
Lebanon 24
بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو
30/10/2025 09:20:05
30/10/2025 09:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحاتها: لن أكون أماً (فيديو)
Lebanon 24
باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحاتها: لن أكون أماً (فيديو)
30/10/2025 09:20:05
30/10/2025 09:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"شيف" سوريّ يُثير الجدل بتصريحه... ماذا قال عن بشار الأسد وأحمد الشرع؟
Lebanon 24
"شيف" سوريّ يُثير الجدل بتصريحه... ماذا قال عن بشار الأسد وأحمد الشرع؟
30/10/2025 09:20:05
30/10/2025 09:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الشرع: السعودية تشكل أهمية كبرى في المنطقة وهي برؤيتها الجديدة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصبحت قبلة الاقتصاديين في المنطقة
Lebanon 24
الرئيس الشرع: السعودية تشكل أهمية كبرى في المنطقة وهي برؤيتها الجديدة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصبحت قبلة الاقتصاديين في المنطقة
30/10/2025 09:20:05
30/10/2025 09:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
مواقع التواصل الاجتماعي
العربية السعودية
الإمارات
المملكة
العراق
تابع
قد يعجبك أيضاً
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
Lebanon 24
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
03:03 | 2025-10-30
30/10/2025 03:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
Lebanon 24
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
02:56 | 2025-10-30
30/10/2025 02:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
Lebanon 24
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
02:48 | 2025-10-30
30/10/2025 02:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
Lebanon 24
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
02:41 | 2025-10-30
30/10/2025 02:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
Lebanon 24
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
02:38 | 2025-10-30
30/10/2025 02:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:03 | 2025-10-30
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
02:56 | 2025-10-30
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
02:48 | 2025-10-30
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
02:41 | 2025-10-30
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
02:38 | 2025-10-30
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
02:34 | 2025-10-30
خطوة نحو السلام.. انسحاب "العمال الكردستاني" من تركيا
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 09:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 09:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 09:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24