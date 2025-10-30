بعد استهداف نقطة للجيش.. وزارة الدفاع: قوات سوريا الديمقراطية جددت رفضها جميع التفاهمات والاتفاقات السابقة

نفت قوات بياناً لوزارة الدفاع أعلنت فيه استهداف نقطة للجيش ما أدى لمقتل جنديين وإصابة آخر بجروح خطيرة قرب سد تشرين بريف حلب.

Advertisement

وأكدت القوات في بيان، أن الحادث وقع نتيجة انفجار ألغام في محيط النقطة العسكرية للحكومة السورية، ولا علاقة لقواتها به.كذلك شددت على التزامها بمبدأ عدم التصعيد والحفاظ على الاستقرار في مناطق التماس، والاستمرار في الجهود لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن وسلامة السكان من مختلف المكونات.جاء هذا بعدما أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في السورية، الأربعاء، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدفت إحدى نقاط انتشار في محيط سد تشرين بصاروخ موجه، ما أدى لمقتل اثنين من الجنود وإصابة ثالث بجروح خطيرة."قسد ترفض كل التفاهمات السابقة"وأضافت الإدارة في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "قسد" جددت رفضها جميع التفاهمات والاتفاقات السابقة، مؤكدة أنها تضرب بها عرض الحائط من خلال استهداف نقاط الجيش وقتل أفراده.أتى هذا الهجوم بعدما أفادت وسائل إعلام سورية الأحد الماضي، باندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدتي محكان والكشمة شرقي محافظة دير الزور.وكانت قسد وقعت اتفاقاً في العاشر من مارس الماضي مع ، نص على "دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في منطقة شمال وشرق سوريا"، مع ضمان حقوق الأكراد دستورياً وعودة ، وضمان مشاركة كافة السوريين في العملية الانتقالية إلى جانب بنود أخرى تتعلق برفض دعوات التقسيم ومحاربة فلول النظام السابق.