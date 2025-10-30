داخل السجون الاسرائيلية.. نجل البرغوثي يكشف ما يتعرض له والده

رأى قسام البرغوثي نجل الفلسطيني أن ترفض الإفراج عن والده بسبب دوره السياسي.

وأكد في مقابلة مع "العربية/الحدث"، على أن هناك استهدافا ممنهجا لوالده داخل السجون ، موضحاً أنه تعرّض لاعتداءات كثيرة.



كما أوضح ألا وجود لتواصل مباشر من العائلة مع .



وناشد نجل الأسير مروان البرغوثي عبر شبكة "العربية" للمساعدة في الإفراج عن والده.