عربي-دولي

داخل السجون الاسرائيلية.. نجل البرغوثي يكشف ما يتعرض له والده

Lebanon 24
30-10-2025 | 02:02
رأى قسام البرغوثي نجل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي أن إسرائيل ترفض الإفراج عن والده بسبب دوره السياسي.
وأكد في مقابلة مع "العربية/الحدث"، على أن هناك استهدافا ممنهجا لوالده داخل السجون الإسرائيلية، موضحاً أنه تعرّض لاعتداءات كثيرة.

كما أوضح ألا وجود لتواصل مباشر من العائلة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وناشد نجل الأسير مروان البرغوثي الرئيس ترامب عبر شبكة "العربية" للمساعدة في الإفراج عن والده.
