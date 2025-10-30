Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الأميركي: نجري بالفعل محادثات مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي

Lebanon 24
30-10-2025 | 02:04
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه "من المناسب أن نجري اختباراً للأسلحة النووية في ظل قيام الآخرين بذلك"، مشيراً إلى أن مواقع التجارب النووية سيتم تحديدها لاحقاً.
وقال الرئيس الأميركي للصحافيين عقب مغادرته كوريا الجنوبية: "نجري بالفعل محادثات مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فوراً" من دون تقديم تفاصيل إضافية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24