25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الرئيس الأميركي: نجري بالفعل محادثات مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي
Lebanon 24
30-10-2025
|
02:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الخميس، إنه "من المناسب أن نجري اختباراً للأسلحة النووية في ظل قيام الآخرين بذلك"، مشيراً إلى أن مواقع التجارب النووية سيتم تحديدها لاحقاً.
Advertisement
وقال الرئيس
الأميركي للصحافيين عقب مغادرته
كوريا الجنوبية
: "نجري بالفعل محادثات مع
روسيا
بشأن نزع السلاح
النووي
".
وفي وقت سابق، قال
الرئيس ترامب
إن
الولايات المتحدة
ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فوراً" من دون تقديم تفاصيل إضافية.
مواضيع ذات صلة
ترامب: نجري بالفعل محادثات مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي
Lebanon 24
ترامب: نجري بالفعل محادثات مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي
30/10/2025 09:20:32
30/10/2025 09:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب: عراقجي يجري محادثات مع وزراء أوروبيين اليوم بشأن ملف إيران النووي
Lebanon 24
أ.ف.ب: عراقجي يجري محادثات مع وزراء أوروبيين اليوم بشأن ملف إيران النووي
30/10/2025 09:20:32
30/10/2025 09:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: يجب ضم ترسانتي بريطانيا وفرنسا لاحقا لمحادثات نزع السلاح النووي
Lebanon 24
الكرملين: يجب ضم ترسانتي بريطانيا وفرنسا لاحقا لمحادثات نزع السلاح النووي
30/10/2025 09:20:32
30/10/2025 09:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية دفاع
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية دفاع
30/10/2025 09:20:32
30/10/2025 09:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
دونالد ترامب
الرئيس ترامب
وقال الرئيس
دونالد
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
Lebanon 24
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
03:03 | 2025-10-30
30/10/2025 03:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
Lebanon 24
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
02:56 | 2025-10-30
30/10/2025 02:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
Lebanon 24
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
02:48 | 2025-10-30
30/10/2025 02:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
Lebanon 24
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
02:41 | 2025-10-30
30/10/2025 02:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
Lebanon 24
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
02:38 | 2025-10-30
30/10/2025 02:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:03 | 2025-10-30
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
02:56 | 2025-10-30
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
02:48 | 2025-10-30
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
02:41 | 2025-10-30
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
02:38 | 2025-10-30
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
02:34 | 2025-10-30
خطوة نحو السلام.. انسحاب "العمال الكردستاني" من تركيا
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 09:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 09:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 09:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24