الرئيس الأميركي: نجري بالفعل محادثات مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي

قال الرئيس الأميركي ، الخميس، إنه "من المناسب أن نجري اختباراً للأسلحة النووية في ظل قيام الآخرين بذلك"، مشيراً إلى أن مواقع التجارب النووية سيتم تحديدها لاحقاً.الأميركي للصحافيين عقب مغادرته : "نجري بالفعل محادثات مع بشأن نزع السلاح ".وفي وقت سابق، قال إن ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فوراً" من دون تقديم تفاصيل إضافية.