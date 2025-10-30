Advertisement

عربي-دولي

رغم استمرار الغارات.. إسرائيل تنفي توسيع "منطقة الخط الأصفر" في غزة

Lebanon 24
30-10-2025 | 01:56
نفى مصدر إسرائيلي، اليوم الخميس، وجود أي نية لدى الجيش لتوسيع نطاق سيطرته داخل قطاع غزة، في ما يعرف بـ"منطقة الخط الأصفر"، وهي المنطقة التي تخضع لإدارة إسرائيلية مؤقتة وتشكل أكثر من نصف مساحة القطاع.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصدر قوله إنّ "الجيش لا يقوم بأي نشاط لتوسيع المنطقة الواقعة تحت سيطرته عند الخط الأصفر"، مؤكداً أن "قرار عدم التوسيع اتُّخذ يوم الأربعاء، خلال محادثات مع مسؤولين أميركيين".
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى احتمال سعي إسرائيل إلى فرض سيطرة إضافية على أراضٍ جديدة في غزة، بذريعة ما وصفته بـ”خروقات” من جانب حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن المصدر الإسرائيلي نفى ذلك بشكل قاطع.
ورغم هذا النفي، شنّ الطيران الإسرائيلي مساء الأربعاء غارة على منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين، وفق مصادر محلية.
وتأتي الغارات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي العودة إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم تعليقه مؤقتاً عقب هجومٍ أدى إلى مقتل أحد جنوده.
وقال المتحدث باسم الجيش عبر منصة "إكس": "بناءً على توجيهات المستوى السياسي وبعد تنفيذ سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف والعناصر الإرهابية، بدأنا إعادة تطبيق الاتفاق".
في المقابل، نفت حركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل الجندي الإسرائيلي، متهمةً تل أبيب بـ”ارتكاب انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار”، من خلال استمرارها في القصف الجوي رغم التفاهمات القائمة.
 
 
