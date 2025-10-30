خطوة نحو السلام.. انسحاب "العمال الكردستاني" من تركيا

Advertisement

كشف مصدر مقرّب من حزب العمال الكردستاني، اليوم الخميس، أن انسحاب مقاتلي الحزب من الأراضي باتجاه شمال جاء استجابة مباشرة لتوجيهات زعيمه عبدالله أوجلان، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر الميداني وتهيئة الأرضية لاستئناف مسار السلام الذي توقف منذ أعوام.وأوضح المصدر، الذي فضل عدم هويته، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذا التطور "يضع في الملعب "، ويفتح الباب أمام اختبارات سياسية تتعلق بمدى استعداد لترجمة وعودها الدستورية وتفعيل مبادراتها عبر قنوات الحوار والمصالحة الوطنية.وأشار إلى أن مقاتلي الحزب انسحبوا من مناطق هاكاري وجوليمرك داخل إلى جنوب كردستان بالعراق، تحديدًا في جبال قنديل المحصنة، لتجنب أي اشتباك مع القوات التركية بعد أن شهدت المنطقة محاولات عمليات تمشيط من الجانب التركي.وأكد المصدر أن هذه الخطوة "ستُستثمر سياسيًا، إذ تحرج الدولة التركية وتحد من قدرتها على التراجع عن عملية السلام كما حصل في محاولات سابقة عامي 2013 و1992". وأضاف أن هناك لجنة برلمانية ستزور أوجلان في سجن إمرالي، تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب التركية، لمناقشة تعديل ، والعفو العام، ودمج المقاتلين في الدولة، في خطوة تمثل “الخطوة المقبلة” في مسار السلام بحسب الجانب .من جانبه، رأى المتخصص في الشؤون التركية محمود علوش أن هذه الخطوة "تشكل مؤشرًا قويًا على المسار الثابت لعملية السلام الجديدة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني"، مؤكدًا أن الحزب نفذ سلسلة خطوات مهمة بدءًا من إعلان حل نفسه، والشروع في نزع السلاح، وصولًا إلى الانسحاب من الداخل التركي.وأضاف علوش أن الأيام المقبلة ستكشف مزيدًا من التطورات، مع توقع اتخاذ تركيا خطوات مقابلة ضمن العملية، وسط استمرار التحديات المتعلقة بالصراع المباشر والعوامل الإقليمية المؤثرة، وعلى رأسها ملف "قسد" في .