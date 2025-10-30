Advertisement

أكد المستشار السابق للبنتاغون، العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، أن لا تملك أي نظير لصاروخ "بوريفيستنيك"الروسي، وأكد أنها غير قادرة على مواجهة هذا الصاروخ.وقال ماكغريغور خلال مقابلة على قناة Deep Dive بموقع يوتيوب: "لدى الآن سلاح جديد في ترسانتهم ليس لدينا رد عليه سوى التدمير المتبادل، وهو ما أعتقد أن رئيسنا (دونالد ترامب) يريد تجنبه".وأضاف المستشار السابق أن الوضع الدفاعي الأمريكي تدهور في السنوات الأخيرة، ما كشف عن نقاط ضعف عديدة، أبرزها افتقار الولايات المتحدة لقدرات فعالة للدفاع الجوي. وأوضح: "نحن معرضون جدًا لهذا. لا يمكننا إسقاط صاروخ باليستي عابر للقارات الآن، وخاصة الصاروخ الذي يبلغ مداه ثمانية آلاف ميل. هذا ما تغير".وكان قد أعلن أمس أن صاروخ "بوريفيستنيك" يتميز بمزايا حربية وعملياتية غير مسبوقة، ويحتوي على تكنولوجيا يمكن استخدامها في المجالات الحربية والعلمية. وأشار إلى أن "نظام الدفع للصاروخ يمكن إطلاقه في دقائق، بقوة تضاهي قوة مفاعل غواصة نووية، ولكن بحجم أقل بألف مرة".