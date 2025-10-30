Advertisement

عربي-دولي

فشل محاولة سرية أميركية لاعتقال مادورو في فنزويلا.. ما السبب؟

Lebanon 24
30-10-2025 | 03:22
A-
A+
Doc-P-1435840-638974131518848901.png
Doc-P-1435840-638974131518848901.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن محاولة سرية استمرت أكثر من عام نفذتها الولايات المتحدة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عبر استمالة كبير طياريه لتغيير مسار الطائرة الرئاسية.
Advertisement
وقد عرض العميل الفيدرالي الأميركي إدوين لوبيز رشوة مالية على الجنرال بيتني فيليجاس، مقابل تسهيل القبض على مادورو، ووصلت قيمة المكافأة المقترحة إلى 50 مليون دولار. رغم محاولات الضغط والاتصالات عبر تطبيقات مشفرة، رفض الطيار الالتزام بالخطة، ما أدى إلى فشل العملية.
تزامنت المحاولة مع تصعيد عسكري أمريكي في البحر الكاريبي، شمل نشر سفن حربية وطائرات هجومية وعمليات استخباراتية ضمن ما وصفته واشنطن بـ"الحرب على تهريب المخدرات". وأسفرت هذه العمليات عن 13 غارة جوية ومقتل عشرات الأشخاص، ما يعكس تداخل العمل العسكري والاستخباراتي في استراتيجية الضغط على كراكاس.
ويشير المحللون إلى أن فشل العملية يعكس تراجع قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها في أميركا اللاتينية، خصوصًا مع استمرار دعم روسيا والصين لمادورو، ما يجعل فنزويلا ساحة محتملة لصراع نفوذ دولي متجدد، ويكشف محدودية أدوات القوة الصلبة في تحقيق التغيير السياسي.
 
 
مواضيع ذات صلة
فنزويلا.. رودريغيز تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
lebanon 24
30/10/2025 13:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
في تصعيد ضد حكومة مادورو: ترامب يوافق على عمليات للمخابرات في فنزويلا وكاراكاس ترد
lebanon 24
30/10/2025 13:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب وثيقة سرية إسرائيلية تؤكد فشل العملية العسكرية في غزة
lebanon 24
30/10/2025 13:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إدارة ترامب منحت وكالة سي آي إيه تفويضا للقيام بعمليات سرية في فنزويلا
lebanon 24
30/10/2025 13:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

الفيدرالي

الفنزويلي

الكاريبي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:55 | 2025-10-30
06:51 | 2025-10-30
06:34 | 2025-10-30
06:26 | 2025-10-30
06:23 | 2025-10-30
06:03 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24