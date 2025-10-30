فشل محاولة سرية أميركية لاعتقال مادورو في فنزويلا.. ما السبب؟

Advertisement

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن محاولة سرية استمرت أكثر من عام نفذتها لاعتقال ، عبر استمالة كبير طياريه لتغيير مسار الطائرة الرئاسية.وقد عرض العميل الأميركي إدوين لوبيز رشوة مالية على الجنرال بيتني فيليجاس، مقابل تسهيل القبض على ، ووصلت قيمة المكافأة المقترحة إلى 50 مليون دولار. رغم محاولات الضغط والاتصالات عبر تطبيقات مشفرة، رفض الطيار الالتزام بالخطة، ما أدى إلى فشل العملية.تزامنت المحاولة مع تصعيد عسكري في البحر ، شمل نشر سفن حربية وطائرات هجومية وعمليات استخباراتية ضمن ما وصفته بـ"الحرب على تهريب المخدرات". وأسفرت هذه العمليات عن 13 غارة جوية ومقتل عشرات الأشخاص، ما يعكس تداخل العمل العسكري والاستخباراتي في استراتيجية الضغط على كراكاس.ويشير المحللون إلى أن فشل العملية يعكس تراجع قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها في أميركا اللاتينية، خصوصًا مع استمرار دعم والصين لمادورو، ما يجعل ساحة محتملة لصراع نفوذ دولي متجدد، ويكشف محدودية أدوات القوة الصلبة في تحقيق التغيير السياسي.