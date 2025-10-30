26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فشل محاولة سرية أميركية لاعتقال مادورو في فنزويلا.. ما السبب؟
Lebanon 24
30-10-2025
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن محاولة سرية استمرت أكثر من عام نفذتها
الولايات المتحدة
لاعتقال
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، عبر استمالة كبير طياريه لتغيير مسار الطائرة الرئاسية.
Advertisement
وقد عرض العميل
الفيدرالي
الأميركي إدوين لوبيز رشوة مالية على الجنرال بيتني فيليجاس، مقابل تسهيل القبض على
مادورو
، ووصلت قيمة المكافأة المقترحة إلى 50 مليون دولار. رغم محاولات الضغط والاتصالات عبر تطبيقات مشفرة، رفض الطيار الالتزام بالخطة، ما أدى إلى فشل العملية.
تزامنت المحاولة مع تصعيد عسكري
أمريكي
في البحر
الكاريبي
، شمل نشر سفن حربية وطائرات هجومية وعمليات استخباراتية ضمن ما وصفته
واشنطن
بـ"الحرب على تهريب المخدرات". وأسفرت هذه العمليات عن 13 غارة جوية ومقتل عشرات الأشخاص، ما يعكس تداخل العمل العسكري والاستخباراتي في استراتيجية الضغط على كراكاس.
ويشير المحللون إلى أن فشل العملية يعكس تراجع قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها في أميركا اللاتينية، خصوصًا مع استمرار دعم
روسيا
والصين لمادورو، ما يجعل
فنزويلا
ساحة محتملة لصراع نفوذ دولي متجدد، ويكشف محدودية أدوات القوة الصلبة في تحقيق التغيير السياسي.
مواضيع ذات صلة
فنزويلا.. رودريغيز تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
Lebanon 24
فنزويلا.. رودريغيز تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
30/10/2025 13:15:31
30/10/2025 13:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصعيد ضد حكومة مادورو: ترامب يوافق على عمليات للمخابرات في فنزويلا وكاراكاس ترد
Lebanon 24
في تصعيد ضد حكومة مادورو: ترامب يوافق على عمليات للمخابرات في فنزويلا وكاراكاس ترد
30/10/2025 13:15:31
30/10/2025 13:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب وثيقة سرية إسرائيلية تؤكد فشل العملية العسكرية في غزة
Lebanon 24
تسريب وثيقة سرية إسرائيلية تؤكد فشل العملية العسكرية في غزة
30/10/2025 13:15:31
30/10/2025 13:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إدارة ترامب منحت وكالة سي آي إيه تفويضا للقيام بعمليات سرية في فنزويلا
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إدارة ترامب منحت وكالة سي آي إيه تفويضا للقيام بعمليات سرية في فنزويلا
30/10/2025 13:15:31
30/10/2025 13:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة
نيكولاس مادورو
الفيدرالي
الفنزويلي
الكاريبي
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
Lebanon 24
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
06:55 | 2025-10-30
30/10/2025 06:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
Lebanon 24
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
06:51 | 2025-10-30
30/10/2025 06:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
Lebanon 24
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
06:34 | 2025-10-30
30/10/2025 06:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
Lebanon 24
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
06:26 | 2025-10-30
30/10/2025 06:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
Lebanon 24
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
06:23 | 2025-10-30
30/10/2025 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
09:44 | 2025-10-29
29/10/2025 09:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:55 | 2025-10-30
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
06:51 | 2025-10-30
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
06:34 | 2025-10-30
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
06:26 | 2025-10-30
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
06:23 | 2025-10-30
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
06:03 | 2025-10-30
بإشراف حزب الله.. هكذا يصعّد الحوثيون في اليمن
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 13:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 13:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 13:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24