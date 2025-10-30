باب لتعزيز التعاون.. زيارة المستشار الألماني ميرتس إلى أنقرة

Advertisement

يقوم المستشار الألماني فريدريش ميرتس بزيارة رسمية إلى أنقرة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأكدت البيانات الرسمية أن اللقاء سيركز على العلاقات الثنائية، العضوية التركية في ، والتحديات الأمنية الإقليمية والدولية.وأشار نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية إلى أهمية تركيا كعضو في الناتو ودورها المحوري في السياسية والأمنية. كما يركز الجانب الألماني على ثلاثة ملفات رئيسية: الأمن والدفاع، العلاقات الاقتصادية، والهجرة، بهدف تعزيز الإطار الأمني واستغلال الموقع الجيوستراتيجي والقدرات العسكرية التركية، بما في ذلك الصناعات الدفاعية والمسيّرات.وتسعى ألمانيا من هذه الخطوة إلى تأمين استقرار ، بما يشمل الحدود الشمالية القريبة من وأوكرانيا، والحدود الجنوبية مع ، ودعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا، الذي يشمل مشاريع الطاقة وصناعة الدفاع.في المقابل، تعتبر تركيا هذه الخطوة مدخلاً لتعميق التعاون مع ألمانيا، وربما خطوة نحو عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على براغماتية علاقاتها مع الدول الإقليمية، بما في ذلك اليونان وإسرائيل.