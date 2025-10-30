مستجدات قضية اللوفر.. توقيف خمسة أشخاص

تسارع التحقيق في قضية سرقة متحف اللوفر، حيث أعلنت المدعية العامة في توقيف خمسة أشخاص، بينهم أحد المشتبه بهم الرئيسيين.

وأوضحت أن التوقيفات نفذت في باريس وضواحيها، خاصة مقاطعة سين سان 93، مشيرة إلى أن أحد الموقوفين تم ربطه بالسرقة من خلال أدلة DNA، وأن الموقوفين الآخرون قد يسهمون في كشف ملابسات العملية بالكامل.