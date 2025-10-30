Advertisement

عربي-دولي

مستجدات قضية اللوفر.. توقيف خمسة أشخاص

Lebanon 24
30-10-2025 | 04:39
تسارع التحقيق في قضية سرقة متحف اللوفر، حيث أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكو توقيف خمسة أشخاص، بينهم أحد المشتبه بهم الرئيسيين.
وأوضحت أن التوقيفات نفذت في باريس وضواحيها، خاصة مقاطعة سين سان دوني 93، مشيرة إلى أن أحد الموقوفين تم ربطه بالسرقة من خلال أدلة DNA، وأن الموقوفين الآخرون قد يسهمون في كشف ملابسات العملية بالكامل.
