عربي-دولي

"القاعدة" تقترب من حكم دولة بأكملها... من هي؟

Lebanon 24
30-10-2025 | 14:36
تقترب جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الموالية لتنظيم القاعدة من إحكام قبضتها على العاصمة المالية باماكو، في تطور يثير قلقًا واسعًا لدى الأوساط الدولية، إذ قد تصبح مالي أول دولة تُدار فعليًا من قبل تنظيم مصنّف إرهابي على القوائم الأميركية، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين وأفارقة.
تواصل الجماعة منذ أسابيع فرض حصار خانق على العاصمة، مانعةً دخول شحنات الوقود والمواد الغذائية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وشلل شبه تام في حركة الجيش.
 وتشير مصادر ميدانية إلى أن التنظيم يعتمد تكتيك “الخنق البطيء” لإسقاط العاصمة دون اللجوء إلى هجوم مباشر، مستغلًا ضعف الإمدادات الحكومية واستنزاف القوات النظامية.

ارتفعت أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة، وخلت المحطات من البنزين، فيما أغلقت الحكومة المدارس والجامعات وأوقفت بعض محطات الكهرباء لترشيد الاستهلاك. 
ويقول مواطنون إن الحياة اليومية في باماكو أصبحت شبه متوقفة، في ظل نقص حاد في المواد الأساسية.

يصف الباحث في معهد السياسة الخارجية الأميركي رافائيل بارينز الوضع بأنه “انهيار بطيء لدولة بأكملها”، محذرًا من أن استمرار الحصار قد يجعل سقوط باماكو مسألة وقت.
 في المقابل، تؤكد الحكومة تمسكها بموقفها، حيث قال رئيس الوزراء عبدولاي ميغا إن بلاده “ستواصل البحث عن الحلول ولو مشيًا على الأقدام”.

تأسست جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” عام 2017 إثر اندماج فصائل موالية للقاعدة، وتعهدت منذ ذلك الحين بالولاء الكامل للتنظيم الأم، وتلقت دعماً في التدريب والتسليح من قادته في أفغانستان وباكستان.
 وتشير تقارير أممية إلى أن قادة الجماعة يستلهمون تجربة طالبان في أفغانستان، ويتبعون نهج “الاستنزاف الطويل” لإضعاف الدولة من الداخل قبل السيطرة عليها بالكامل.

ويرى مراقبون أن ما يحدث في مالي يعيد إلى الأذهان مشهد كابل عام 2021، وقد يشكل بداية مرحلة جديدة من تمدد القاعدة في الساحل وغرب إفريقيا نحو دول أكثر استقرارًا مثل بنين وساحل العاج وغانا، ما يهدد بفتح جبهة جهادية جديدة في قلب القارة.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24