إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر

أعلن مكتب ، يوم الخميس، أن تسلمت من الدولي في غزة، جثماني رهينتين كانت تحتجزهما ، في إطار اتفاق وقف اطلاق النار في القطاع.وأورد في بيان "تسلمت إسرائيل، عبر ، جثماني رهينتين أعيدتا إلى قوات الجيش وجهاز (الشاباك) داخل "، مشيرا الى أنهما سينقلان الى مركز للطب الشرعي "وبعد استكمال عملية التعرّف على الهوية سيتم إبلاغ عائلتيهما رسميا".