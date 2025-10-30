Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر

Lebanon 24
30-10-2025 | 15:34
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر الدولي في غزة، جثماني رهينتين كانت تحتجزهما حماس، في إطار اتفاق وقف اطلاق النار في القطاع.
وأورد في بيان "تسلمت إسرائيل، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جثماني رهينتين أعيدتا إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة"، مشيرا الى أنهما سينقلان الى مركز للطب الشرعي "وبعد استكمال عملية التعرّف على الهوية سيتم إبلاغ عائلتيهما رسميا".
