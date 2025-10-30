22
عربي-دولي
الملك تشارلز يسحب الألقاب المتبقية من الأمير أندرو ويطالبه بمغادرة قصره
Lebanon 24
30-10-2025
|
17:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
قصر باكنغهام
، اليوم الخميس، أن الملك
تشارلز الثالث
قرر سحب جميع الألقاب المتبقية من شقيقه الأمير أندرو، مطالبًا إياه بمغادرة مقر إقامته الملكي.
وأوضح البيان أن الأمير أندرو سيعرف مستقبلاً باسم أندرو
مونتباتن وندسور
، ولن يحمل لقب أمير بعد الآن.
ويأتي هذا القرار على خلفية
الكشف عن
علاقات الأمير أندرو مع
جيفري
إبستين، المدان بجرائم جنسية.
وتصاعدت الضغوط على البلاط الملكي لإخراج الأمير من مقر إقامته في "
رويال لودج
"، وذلك بعد تنازله عن لقب دوق يورك في وقت سابق من الشهر الحالي، بسبب علاقته بإبستين وادعاءات
فيرجينيا
روبرتس
جوفري، إحدى ضحايا إبستين.
