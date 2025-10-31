ترامب يعلن استئناف التجارب النووية وفانس يبرّر: "علينا التأكد من جاهزيتها"

Advertisement

قال الأميركي، جي دي فانس، إنّ بحاجة إلى اختبار أسلحتها النووية بين الحين والآخر، للتأكد من أنّها ما زالت تعمل وتؤدي وظيفتها على النحو المطلوب.وأوضح فانس، في حديثه للصحفيين، أمس الخميس، أنّ "الرئيس يريد ضمان فعالية الترسانة النووية الأميركية، والحفاظ على جهوزيتها في مواجهة التحديات المتصاعدة"، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة لا تعني وجود خلل في الأسلحة، بل تأتي في إطار المتابعة الدورية والحرص على الكفاءة القصوى.وكان قد أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" عن نيته استئناف التجارب النووية فوراً، مستشهداً ببرامج التجارب الجارية في دول أخرى، وذلك أثناء وجوده في كوريا الجنوبية للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.وفي المقابل، أعربت عن رفضها القاطع لهذا القرار، إذ قال المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش إنّ "المخاطر النووية العالمية مرتفعة إلى درجة خطيرة، وأي تجربة جديدة قد تؤدي إلى تصعيد كارثي أو سوء تقدير فادح".وأشار المتحدث إلى أنّ العالم شهد نحو 2000 تجربة نووية خلال الثمانين عاماً الماضية، وهي الفترة نفسها تقريباً لعمر الأمم المتحدة، مؤكداً أنّ المنظمة تعتبر أنّه "لا يمكن تبرير أي تجربة نووية في أي ظرف من الظروف".وتُعدّ الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا القوى النووية التقليدية الخمس، فيما يملك كلّ من الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل أسلحة نووية بحسب تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).