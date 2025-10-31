Advertisement

عربي-دولي

ترامب يعلن استئناف التجارب النووية وفانس يبرّر: "علينا التأكد من جاهزيتها"

Lebanon 24
31-10-2025
قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى اختبار أسلحتها النووية بين الحين والآخر، للتأكد من أنّها ما زالت تعمل وتؤدي وظيفتها على النحو المطلوب.
وأوضح فانس، في حديثه للصحفيين، أمس الخميس، أنّ "الرئيس دونالد ترامب يريد ضمان فعالية الترسانة النووية الأميركية، والحفاظ على جهوزيتها في مواجهة التحديات المتصاعدة"، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة لا تعني وجود خلل في الأسلحة، بل تأتي في إطار المتابعة الدورية والحرص على الكفاءة القصوى.
وكان ترامب قد أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" عن نيته استئناف التجارب النووية فوراً، مستشهداً ببرامج التجارب الجارية في دول أخرى، وذلك أثناء وجوده في كوريا الجنوبية للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وفي المقابل، أعربت الأمم المتحدة عن رفضها القاطع لهذا القرار، إذ قال المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش إنّ "المخاطر النووية العالمية مرتفعة إلى درجة خطيرة، وأي تجربة جديدة قد تؤدي إلى تصعيد كارثي أو سوء تقدير فادح".
وأشار المتحدث إلى أنّ العالم شهد نحو 2000 تجربة نووية خلال الثمانين عاماً الماضية، وهي الفترة نفسها تقريباً لعمر الأمم المتحدة، مؤكداً أنّ المنظمة تعتبر أنّه "لا يمكن تبرير أي تجربة نووية في أي ظرف من الظروف".
وتُعدّ الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا القوى النووية التقليدية الخمس، فيما يملك كلّ من الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل أسلحة نووية بحسب تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
 
(سكاي نيوز)
الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الأمين العام

نائب الرئيس

سكاي نيوز

إسرائيل

الشمالي

