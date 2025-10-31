Advertisement

عربي-دولي

اليمن.. احباط تهريب شحنة عسكرية إيرانية متطورة إلى الحوثيين

Lebanon 24
31-10-2025 | 00:29
أعلنت السلطات اليمنية، الخميس، إحباط محاولة تهريب شحنة عسكرية وكيميائية خطيرة كانت في طريقها إلى الحوثيين المدعومة من إيران.
وذكرت الحكومة اليمنية في بيان أنّ "دورية مشتركة من قوات خفر السواحل والبحرية، وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، اعترضت قاربا خشبيا مشبوها فور عبوره مضيق باب المندب"، مشيرة إلى أنّ القارب مرتبط بشبكات تهريب يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف البيان أنّه بعد سحب القارب إلى منطقة آمنة وتفريغ حمولته، تبيّن أنّه يحتوي على 24 برميلاً من مادة "فينول + فورمالدهيد" البوليمرية، وهي مادة تُستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات المسيّرة، ولها تطبيقات متقدمة في مجالات التخفي وتقليل البصمة الرادارية للطائرات والسفن الحربية.
كما ضمّت الشحنة ملابس واقية وكمامات خاصة بالمعامل الكيميائية إلى جانب معدات عسكرية متنوعة، فيما أفادت السلطات بأن اثنين من أفراد طاقم القارب ما زالا مفقودين.

ويأتي هذا التطور بينما ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية أمن البحر الأحمر، محذّراً من استمرار أنشطة الحوثيين المدعومة من طهران، التي تهدد الملاحة الدولية وتزيد التوتر في المنطقة.
 
(سكاي نيوز)
 
