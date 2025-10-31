تصويت تاريخي في مجلس الأمن.. الحكم الذاتي للصحراء المغربية "الحل الأكثر جدوى"

Advertisement

في خطوة مفصلية، يستعد للتصويت الجمعة على مشروع قرار يوصي بتمتُّع الصحراء المغربية بحكم ذاتي حقيقي تحت سيادة كـ"الحل الأكثر جدوى" للنزاع المستمر منذ خمسة عقود.ينص مشروع القرار على اعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات بين الأطراف، وتمديد عمل بعثة (مينورسو) لمدة عام إضافي، وطلب مراجعة استراتيجية من خلال ستة أشهريشهد الملف تحولاً دراماتيكياً في المواقف الدولية، حيث حظي المقترح بدعم، ، حيث أكد دعمه الكامل ووصف الخطة بأنها "الحل الوحيد". أما فلانسا، فقد اعترفت بسيادة المغرب وشجعت الاستثمارات في الإقليم.يمثل هذا التصويت تتويجاً لمسار مغربي مكثف، بدأ بتقديم خطة الحكم الذاتي عام 2007، والتي تنص على إنشاء سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية، مع احتفاظ المغرب بصلاحيات الدفاع والسياسة الخارجية والشؤون .ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، مع تجنب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، في اختبار حقيقي للتوافق الدولي حول هذا الملف الشائك. (العين)