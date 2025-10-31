Advertisement

عربي-دولي

تصويت تاريخي في مجلس الأمن.. الحكم الذاتي للصحراء المغربية "الحل الأكثر جدوى"

Lebanon 24
31-10-2025 | 00:51
A-
A+
Doc-P-1436234-638974907902947281.png
Doc-P-1436234-638974907902947281.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة مفصلية، يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت الجمعة على مشروع قرار يوصي بتمتُّع الصحراء المغربية بحكم ذاتي حقيقي تحت سيادة المغرب كـ"الحل الأكثر جدوى" للنزاع المستمر منذ خمسة عقود.
Advertisement

تفاصيل القرار التاريخي
ينص مشروع القرار على اعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات بين الأطراف، وتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) لمدة عام إضافي، وطلب مراجعة استراتيجية من الأمين العام خلال ستة أشهر

يشهد الملف تحولاً دراماتيكياً في المواقف الدولية، حيث حظي المقترح المغربي بدعم، الولايات المتحدة، حيث أكد ترامب دعمه الكامل ووصف الخطة بأنها "الحل الوحيد". أما فلانسا، فقد اعترفت بسيادة المغرب وشجعت الاستثمارات في الإقليم.

يمثل هذا التصويت تتويجاً لمسار دبلوماسي مغربي مكثف، بدأ بتقديم خطة الحكم الذاتي عام 2007، والتي تنص على إنشاء سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية، مع احتفاظ المغرب بصلاحيات الدفاع والسياسة الخارجية والشؤون الدينية.

ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، مع تجنب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، في اختبار حقيقي للتوافق الدولي حول هذا الملف الشائك. (العين)
مواضيع ذات صلة
بلجيكا تعلن دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء
lebanon 24
31/10/2025 12:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: ما جدوى مجلس الأمن أمام غطرسة إسرائيل؟
lebanon 24
31/10/2025 12:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جدوى الشكوى لمجلس الأمن
lebanon 24
31/10/2025 12:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يحظر استيراد أكثر من 40 محصولاً لتعزيز الاكتفاء الذاتي
lebanon 24
31/10/2025 12:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الأمين العام

الأمن الدولي

مجلس الأمن

دبلوماسي

الدينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:41 | 2025-10-31
05:12 | 2025-10-31
04:59 | 2025-10-31
04:52 | 2025-10-31
04:49 | 2025-10-31
04:48 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24