27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تصويت تاريخي في مجلس الأمن.. الحكم الذاتي للصحراء المغربية "الحل الأكثر جدوى"
Lebanon 24
31-10-2025
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة مفصلية، يستعد
مجلس الأمن الدولي
للتصويت الجمعة على مشروع قرار يوصي بتمتُّع الصحراء المغربية بحكم ذاتي حقيقي تحت سيادة
المغرب
كـ"الحل الأكثر جدوى" للنزاع المستمر منذ خمسة عقود.
Advertisement
تفاصيل القرار التاريخي
ينص مشروع القرار على اعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات بين الأطراف، وتمديد عمل بعثة
الأمم المتحدة
(مينورسو) لمدة عام إضافي، وطلب مراجعة استراتيجية من
الأمين العام
خلال ستة أشهر
يشهد الملف تحولاً دراماتيكياً في المواقف الدولية، حيث حظي المقترح
المغربي
بدعم،
الولايات المتحدة
، حيث أكد
ترامب
دعمه الكامل ووصف الخطة بأنها "الحل الوحيد". أما فلانسا، فقد اعترفت بسيادة المغرب وشجعت الاستثمارات في الإقليم.
يمثل هذا التصويت تتويجاً لمسار
دبلوماسي
مغربي مكثف، بدأ بتقديم خطة الحكم الذاتي عام 2007، والتي تنص على إنشاء سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية، مع احتفاظ المغرب بصلاحيات الدفاع والسياسة الخارجية والشؤون
الدينية
.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، مع تجنب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، في اختبار حقيقي للتوافق الدولي حول هذا الملف الشائك. (العين)
مواضيع ذات صلة
بلجيكا تعلن دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء
Lebanon 24
بلجيكا تعلن دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء
31/10/2025 12:10:32
31/10/2025 12:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا: ما جدوى مجلس الأمن أمام غطرسة إسرائيل؟
Lebanon 24
أبي رميا: ما جدوى مجلس الأمن أمام غطرسة إسرائيل؟
31/10/2025 12:10:32
31/10/2025 12:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جدوى الشكوى لمجلس الأمن
Lebanon 24
جدوى الشكوى لمجلس الأمن
31/10/2025 12:10:32
31/10/2025 12:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يحظر استيراد أكثر من 40 محصولاً لتعزيز الاكتفاء الذاتي
Lebanon 24
العراق يحظر استيراد أكثر من 40 محصولاً لتعزيز الاكتفاء الذاتي
31/10/2025 12:10:32
31/10/2025 12:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
الأمين العام
الأمن الدولي
مجلس الأمن
دبلوماسي
الدينية
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخ كروز 23 مرة منذ آب الماضي
Lebanon 24
روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخ كروز 23 مرة منذ آب الماضي
05:41 | 2025-10-31
31/10/2025 05:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال اجتماع لم يُعلن عنه.. الشرع يأمر بتجريد موظفين من سيارات فارهة!
Lebanon 24
خلال اجتماع لم يُعلن عنه.. الشرع يأمر بتجريد موظفين من سيارات فارهة!
05:12 | 2025-10-31
31/10/2025 05:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية
Lebanon 24
فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية
04:59 | 2025-10-31
31/10/2025 04:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع: توقيف مقاتلين مشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر
Lebanon 24
الدعم السريع: توقيف مقاتلين مشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر
04:52 | 2025-10-31
31/10/2025 04:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شي يدعو رئيس الوزراء الكندي إلى زيارة الصين
Lebanon 24
شي يدعو رئيس الوزراء الكندي إلى زيارة الصين
04:49 | 2025-10-31
31/10/2025 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
11:30 | 2025-10-30
30/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
11:01 | 2025-10-30
30/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:41 | 2025-10-31
روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخ كروز 23 مرة منذ آب الماضي
05:12 | 2025-10-31
خلال اجتماع لم يُعلن عنه.. الشرع يأمر بتجريد موظفين من سيارات فارهة!
04:59 | 2025-10-31
فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية
04:52 | 2025-10-31
الدعم السريع: توقيف مقاتلين مشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر
04:49 | 2025-10-31
شي يدعو رئيس الوزراء الكندي إلى زيارة الصين
04:48 | 2025-10-31
أزمة سيولة في غزة.. والمواطنون يلجأون للمقايضة
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 12:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 12:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 12:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24