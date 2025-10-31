في إسرائيل.. جدل بعد تعيين غوتليب في لجنة الأمن والخارجية

Advertisement

(إرم نيوز)

أعلن رئيس الائتلاف أوفير كاتس أن النائبة تالي غوتليب من حزب الليكود ستخلف النائب يولي إدلشتاين في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية.ويأتي القرار في إطار عقوبات حزبية فُرضت على إدلشتاين بسبب دعمه اقتراحًا يقضي بفرض السيادة على ، وهو ما اعتُبر تحديًا لخط الحزب الرسمي.وأثار هذا التعيين ردود فعل غاضبة، كان أبرزها من رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت الذي وصف القرار بأنه "غير مسؤول على الإطلاق"، مؤكدًا أن تعيين نائبة تواجه شبهات بكشف أسرار أمنية داخل لجنة تُعدّ من الأكثر سرية "يُفضّل السياسة على ".وأضاف بينيت أن للأمن والخارجية تُعدّ بمثابة "قدس الأقداس" في منظومة الرقابة الأمنية بالكنيست، موضحًا أن أعضائها يطلّعون على معلومات تفوق سرّيتها ما يُعرض على الوزاري المصغّر (الكابينيت).وأكد أن اللجنة لطالما تميّزت بالانضباط والسرية العالية، وأنها كانت مساحة للنقاش الصريح بين القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية، مضيفًا: "كانت اللجنة دائمًا من الجدية والمسؤولية في خدمة أمن إسرائيل… ويجب أن تبقى كذلك بعيدًا عن الحسابات الحزبية".ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تصاعد الصراع داخل حزب الليكود وتراجع الانضباط الداخلي لصالح الصفقات السياسية، في ظل تزايد الخلافات حول ملفات الضفة الغربية والحرب في غزة.