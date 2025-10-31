Advertisement

عربي-دولي

في إسرائيل.. جدل بعد تعيين غوتليب في لجنة الأمن والخارجية

Lebanon 24
31-10-2025 | 03:15
أعلن رئيس الائتلاف الإسرائيلي أوفير كاتس أن النائبة تالي غوتليب من حزب الليكود ستخلف النائب يولي إدلشتاين في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية.
ويأتي القرار في إطار عقوبات حزبية فُرضت على إدلشتاين بسبب دعمه اقتراحًا يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وهو ما اعتُبر تحديًا لخط الحزب الرسمي.

وأثار هذا التعيين ردود فعل غاضبة، كان أبرزها من رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت الذي وصف القرار بأنه "غير مسؤول على الإطلاق"، مؤكدًا أن تعيين نائبة تواجه شبهات بكشف أسرار أمنية داخل لجنة تُعدّ من الأكثر سرية في إسرائيل "يُفضّل السياسة على أمن الدولة".

وأضاف بينيت أن اللجنة الفرعية للأمن والخارجية تُعدّ بمثابة "قدس الأقداس" في منظومة الرقابة الأمنية بالكنيست، موضحًا أن أعضائها يطلّعون على معلومات تفوق سرّيتها ما يُعرض على أعضاء المجلس الوزاري المصغّر (الكابينيت).
وأكد أن اللجنة لطالما تميّزت بالانضباط والسرية العالية، وأنها كانت مساحة للنقاش الصريح بين القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية، مضيفًا: "كانت اللجنة دائمًا جزيرة من الجدية والمسؤولية في خدمة أمن إسرائيل… ويجب أن تبقى كذلك بعيدًا عن الحسابات الحزبية".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تصاعد الصراع داخل حزب الليكود وتراجع الانضباط الداخلي لصالح الصفقات السياسية، في ظل تزايد الخلافات حول ملفات الضفة الغربية والحرب في غزة.
 
(إرم نيوز)
