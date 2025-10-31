روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخ كروز 23 مرة منذ آب الماضي

Advertisement

الأوكراني أندريه سيبيها ان هاجمت بلاده في الأشهر الماضية بصاروخ كروز، الذي دفع تطويره سرا الرئيس الأميركي إلى الانسحاب من معاهدة مع للحد من الأسلحة النووية خلال ولايته الرئاسية الأولى.وقال مسؤول أوكراني كبير آخر لرويترز إن روسيا أطلقت الصاروخ على 23 مرة منذ آب. وذكر أن أوكرانيا سجلت أيضا إطلاق روسيا الصاروخ 9إم729 مرتين في عام 2022.وتسبب الصاروخ 9إم729 في انسحاب في عام 2019 من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى. وقالت إن الصاروخ ينتهك المعاهدة ويمكنه التحليق لمسافة تتجاوز الحد المسموح به وهو 500 كيلومتر، لكن روسيا نفت ذلك.ووفقا لموقع (ميسايل ثريت) الإلكتروني التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يصل مدى الصاروخ، الذي يمكن أن يحمل رأسا نووية أو تقليدية، إلى 2500 كيلومتر.وقال مصدر عسكري إن الصاروخ 9إم729 الذي أطلقته روسيا في الخامس من تشرين الأول حلق لمسافة 1200 كيلومتر حتى انفجر في أوكرانيا.(العربية)