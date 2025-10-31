Advertisement

عربي-دولي

روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخ كروز 23 مرة منذ آب الماضي

Lebanon 24
31-10-2025 | 05:41
أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ان روسيا هاجمت بلاده في الأشهر الماضية بصاروخ كروز، الذي دفع تطويره سرا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الانسحاب من معاهدة مع موسكو للحد من الأسلحة النووية خلال ولايته الرئاسية الأولى.
وقال مسؤول أوكراني كبير آخر لرويترز إن روسيا أطلقت الصاروخ على أوكرانيا 23 مرة منذ آب. وذكر أن أوكرانيا سجلت أيضا إطلاق روسيا الصاروخ 9إم729 مرتين في عام 2022.

وتسبب الصاروخ 9إم729 في انسحاب الولايات المتحدة في عام 2019 من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى. وقالت واشنطن إن الصاروخ ينتهك المعاهدة ويمكنه التحليق لمسافة تتجاوز الحد المسموح به وهو 500 كيلومتر، لكن روسيا نفت ذلك.

ووفقا لموقع (ميسايل ثريت) الإلكتروني التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يصل مدى الصاروخ، الذي يمكن أن يحمل رأسا نووية أو تقليدية، إلى 2500 كيلومتر.

وقال مصدر عسكري إن الصاروخ 9إم729 الذي أطلقته روسيا في الخامس من تشرين الأول حلق لمسافة 1200 كيلومتر حتى انفجر في أوكرانيا.(العربية)
 
