في هذه الدولة.. مقتل نحو 700 شخص خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على الانتخابات

أفاد حزب في تنزانيا "تشاديما"، ، بأن "نحو 700" شخص قتلوا خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على الانتخابات.وأوضح المتحدث باسم الحزب جون كيتوكا أن محتجين كانوا يتظاهرون وسط مدينة ، العاصمة الاقتصادية.وقال: "حتى الآن، بلغ عدد القتلى السلام نحو 350 قتيلًا، وفي أكثر من 200 قتيل. وبإضافة ذلك إلى أعداد القتلى من مناطق أخرى في البلاد، يبلغ العدد الإجمالي نحو 700 قتيل".وأفاد مصدر أمني فرانس برس بأن في حوزة السلطات معطيات عن أعداد مماثلة. (lbc)