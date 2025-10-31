Advertisement

عربي-دولي

في هذه الدولة.. مقتل نحو 700 شخص خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على الانتخابات

Lebanon 24
31-10-2025 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1436406-638975142349103981.jpg
Doc-P-1436406-638975142349103981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا "تشاديما"، وكالة فرانس برس، بأن "نحو 700" شخص قتلوا خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على الانتخابات.
Advertisement

وأوضح المتحدث باسم الحزب جون كيتوكا أن محتجين كانوا يتظاهرون وسط مدينة دار السلام، العاصمة الاقتصادية. 

وقال: "حتى الآن، بلغ عدد القتلى في دار السلام نحو 350 قتيلًا، وفي موانزا أكثر من 200 قتيل. وبإضافة ذلك إلى أعداد القتلى من مناطق أخرى في البلاد، يبلغ العدد الإجمالي نحو 700 قتيل". 

وأفاد مصدر أمني فرانس برس بأن في حوزة السلطات معطيات عن أعداد مماثلة. (lbc)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نزوح 700 ألف شخص من مدينة غزة
lebanon 24
31/10/2025 14:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن إقامة سلطة للحكم بقطاع غزة دون حماس في ثلاثة أيام
lebanon 24
31/10/2025 14:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ثلاثة أيام للبابا لاوون في لبنان: لقاءات رسميّة وشبابيّة وقداس في الواجهة البحرية لبيروت
lebanon 24
31/10/2025 14:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بحكومة دارفور للعربية: مقتل أكثر من 2000 شخص في الفاشر حتى الآن
lebanon 24
31/10/2025 14:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

دار السلام

باسم ال

الرئيسي

جون كي

موانزا

في دار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:24 | 2025-10-31
08:00 | 2025-10-31
07:31 | 2025-10-31
07:14 | 2025-10-31
07:05 | 2025-10-31
06:46 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24