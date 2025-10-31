بعد 46 عامًا من السلام... "الخطر كبير جدًا" بين هاتين الدولتين!

Advertisement

أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الجمعة أن غياب السفراء بين مصر وإسرائيل يكشف هشاشة السلام القائم بينهما، مشيرة إلى أن السفارتين في القاهرة وعمّان تعملان بلا سفراء منذ سنوات.وأوضحت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل 23 سفيرًا جديدًا في قصره، لكن السفير روتمن غاب عن الحفل ولم يُسمح له حتى الآن بتسليم أوراق اعتماده، مشيرة إلى أنه يدير مهامه من فيما يواصل فريقه العمل من حي المعادي دون وجود رسمي.وأضافت أن منصب السفير الإسرائيلي في القاهرة شاغر منذ أكثر من عام بعد انتهاء ولاية أميرة أورون، بينما يستعد السفير المصري في خالد عزمي للتقاعد، لتتولى القنصلية إدارة السفارة مؤقتًا.وفي ، أشارت الصحيفة إلى أن مبنى السفارة الإسرائيلية مغلق منذ أكثر من عامين، وسط احتجاجات شعبية متكرّرة، فيما لم تعد هناك رحلات مباشرة بين تل أبيب وعمّان، باستثناء عبور محدود لعمّال أردنيين إلى إيلات.ولفتت “يديعوت أحرونوت” إلى أن السياحة بين مصر وإسرائيل شبه معدومة، وأن دخول الإسرائيليين إلى القاهرة والعكس بات أمرًا معقدًا، فيما تشهد دول التطبيع الجديدة كالإمارات والمغرب علاقات أكثر دفئًا من الدول الموقعة على اتفاقات سلام قديمة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الخطر على حياة السفير الإسرائيلي هو السبب لعدم حضوره الحفل الرئاسي، بينما أكدت أن السلطات تمنع المظاهرات ضد لكنها تسمح بانتقادات إعلامية محدودة، في وقت يسعى فيه السيسي إلى الحفاظ على توازن العلاقات الإقليمية دون خسارة الشارع العربي.