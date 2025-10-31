Advertisement

عربي-دولي

بعد 46 عامًا من السلام... "الخطر كبير جدًا" بين هاتين الدولتين!

Lebanon 24
31-10-2025 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1436528-638975349819057563.jpg
Doc-P-1436528-638975349819057563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليوم الجمعة أن غياب السفراء بين مصر وإسرائيل يكشف هشاشة السلام القائم بينهما، مشيرة إلى أن السفارتين في القاهرة وعمّان تعملان بلا سفراء منذ سنوات.
Advertisement

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل 23 سفيرًا جديدًا في قصره، لكن السفير الإسرائيلي أوري روتمن غاب عن الحفل ولم يُسمح له حتى الآن بتسليم أوراق اعتماده، مشيرة إلى أنه يدير مهامه من القدس فيما يواصل فريقه العمل من حي المعادي دون وجود رسمي.

وأضافت أن منصب السفير الإسرائيلي في القاهرة شاغر منذ أكثر من عام بعد انتهاء ولاية أميرة أورون، بينما يستعد السفير المصري في تل أبيب خالد عزمي للتقاعد، لتتولى القنصلية إدارة السفارة مؤقتًا.

وفي الأردن، أشارت الصحيفة إلى أن مبنى السفارة الإسرائيلية مغلق منذ أكثر من عامين، وسط احتجاجات شعبية متكرّرة، فيما لم تعد هناك رحلات مباشرة بين تل أبيب وعمّان، باستثناء عبور محدود لعمّال أردنيين إلى إيلات.

ولفتت “يديعوت أحرونوت” إلى أن السياحة بين مصر وإسرائيل شبه معدومة، وأن دخول الإسرائيليين إلى القاهرة والعكس بات أمرًا معقدًا، فيما تشهد دول التطبيع الجديدة كالإمارات والمغرب علاقات أكثر دفئًا من الدول الموقعة على اتفاقات سلام قديمة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الخطر على حياة السفير الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لعدم حضوره الحفل الرئاسي، بينما أكدت أن السلطات المصرية تمنع المظاهرات ضد إسرائيل لكنها تسمح بانتقادات إعلامية محدودة، في وقت يسعى فيه السيسي إلى الحفاظ على توازن العلاقات الإقليمية دون خسارة الشارع العربي.

مواضيع ذات صلة
بالصورة: رحيل بطلة العالم عن عمر ناهز 46 عامًا
lebanon 24
01/11/2025 00:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة موفدين بين لبنان وفرنسا وتحذيرات غربية من مرحلة خطرة جداً وبالغة الدقّة
lebanon 24
01/11/2025 00:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي مستعد للقاء بوتين في أي مكان باستثناء هاتين الدولتين!
lebanon 24
01/11/2025 00:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تارا عماد تحكم في "القاهرة السينمائي 46"!
lebanon 24
01/11/2025 00:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإمارات

تل أبيب

المصرية

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:55 | 2025-10-31
17:41 | 2025-10-31
17:40 | 2025-10-31
17:40 | 2025-10-31
17:28 | 2025-10-31
17:15 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24