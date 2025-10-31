23
عربي-دولي
وزارة الدفاع الأميركية توافق على تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا
Lebanon 24
31-10-2025
|
14:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت شبكة "
سي إن
إن"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادرها، أن
وزارة الدفاع
الأميركية أبدت موافقتها على تسليم صواريخ "توماهوك" المجنحة إلى
أوكرانيا
.
وأفادت المصادر بأن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سيكون الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار النهائي بشأن التسليم.
يأتي هذا في وقت صرح فيه
ترامب
خلال لقاء مع
الأمين العام
لحلف "
الناتو
"
مارك روته
أن "
الولايات المتحدة
فقط هي من تجيد استخدام صواريخ توماهوك ولن تشارك هذه المعرفة مع أي أحد".
تُعد صواريخ "توماهوك" من الأسلحة الأميركية عالية الدقة وبعيدة المدى، وقادرة على إصابة أهداف على بعد يصل إلى 1500 كيلومتر، وكانت قد استخدمت سابقا في عدة نزاعات بما فيها حرب
الخليج
والضربات على
سوريا
. (روسيا اليوم)
