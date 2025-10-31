Advertisement

عربي-دولي

وزارة الدفاع الأميركية توافق على تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا

Lebanon 24
31-10-2025 | 14:21
A-
A+
Doc-P-1436552-638975395019816202.jpg
Doc-P-1436552-638975395019816202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت شبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادرها، أن وزارة الدفاع الأميركية أبدت موافقتها على تسليم صواريخ "توماهوك" المجنحة إلى أوكرانيا.
Advertisement


وأفادت المصادر بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار النهائي بشأن التسليم.


يأتي هذا في وقت صرح فيه ترامب خلال لقاء مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته أن "الولايات المتحدة فقط هي من تجيد استخدام صواريخ توماهوك ولن تشارك هذه المعرفة مع أي أحد".


تُعد صواريخ "توماهوك" من الأسلحة الأميركية عالية الدقة وبعيدة المدى، وقادرة على إصابة أهداف على بعد يصل إلى 1500 كيلومتر، وكانت قد استخدمت سابقا في عدة نزاعات بما فيها حرب الخليج والضربات على سوريا. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ عن زيلنسكي: ما زلنا نأمل أن توافق واشنطن على تسليمنا صواريخ توماهوك
lebanon 24
01/11/2025 00:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ ف ب" عن مسؤول أوكراني: زيلينسكي سيزور واشنطن اليوم وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ "توماهوك"
lebanon 24
01/11/2025 00:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير بريطاني: حان الوقت لكي يُسلّم ترامب صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
lebanon 24
01/11/2025 00:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سؤال من ترامب إلى أوكرانيا بشأن صواريخ "توماهوك"
lebanon 24
01/11/2025 00:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمين العام

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

مارك روته

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:55 | 2025-10-31
17:41 | 2025-10-31
17:40 | 2025-10-31
17:40 | 2025-10-31
17:28 | 2025-10-31
17:15 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24