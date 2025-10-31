Advertisement

عربي-دولي

تقارير: "القرار قد يُتخذ خلال ساعات"... فنزويلا تستعد للأسوأ!

Lebanon 24
31-10-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1436580-638975430222677455.webp
Doc-P-1436580-638975430222677455.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير أميركية يوم الجمعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتهيأ لتوجيه ضربات عسكرية ضد فنزويلا، بعدما رسمت خريطة أهدافها المحتملة داخل البلاد، في إطار حملة موسّعة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي.
Advertisement

وأفادت صحيفة ميامي هيرالد أن البيت الأبيض وضع خططًا ميدانية للهجوم، قد يتم تنفيذها خلال ساعات أو أيام قليلة، وتشمل منشآت عسكرية ومطارات وموانئ يُعتقد أنها تُستخدم كممرات لعمليات التهريب. 
فيما ذكرت وول ستريت جورنال أن الحملة الأميركية ستركّز على أهدافٍ تمثّل صلة مباشرة بين عصابات المخدرات ونظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وبحسب المصادر، فإن ترامب لم يحسم بعد خيار الضربات البرية، إلا أن عمليات جوية مركّزة تبقى مطروحة بقوة، وسط رغبة أميركية في إرسال رسالة حاسمة لمادورو بأن “الوقت قد حان للرحيل”.

مصدر أميركي مطّلع قال إن “وقت مادورو ينزلق بسرعة”، مشيرًا إلى أن “الرئيس الفنزويلي قد يجد نفسه قريبًا محاصرًا من الداخل، إذ يتهيأ أكثر من جنرال للانقلاب عليه وتسليمه”.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، كثّف ترامب ضغوطه على فنزويلا، عبر مضاعفة المكافأة المالية لمن يقدّم معلومات تقود إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار، بالتوازي مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الكاريبي.
 فقد دفعت واشنطن بأكبر حاملة طائرات في العالم نحو السواحل الفنزويلية، إلى جانب نشر سفينة صواريخ موجهة قرب ترينيداد وتوباغو، على بعد نحو 10 كيلومترات فقط من فنزويلا.

وتتهم واشنطن مادورو بالتورط في شبكات تهريب الكوكايين نحو الولايات المتحدة، بينما يردّ الزعيم الفنزويلي باتهامها بتوظيف شعار “مكافحة المخدرات” ذريعةً لتغيير نظام الحكم والاستيلاء على النفط الفنزويلي.

وفي نداء وُصف بالمستغيث، قال مادورو الأسبوع الماضي: “لا نريد حربًا مجنونة… أرجوكم”، فيما تواصل القوات الأميركية تكثيف غاراتها الجوية في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، والتي أسفرت خلال الأسابيع الأخيرة عن مقتل 43 شخصًا على الأقل، بحسب إحصاءات لوكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية.
 
مواضيع ذات صلة
ألونسو يتخذ قراره بشأن "تأديب فينيسيوس"
lebanon 24
01/11/2025 00:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر يستعدّ لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المقرّر الإفراج عنهم خلال ساعات
lebanon 24
01/11/2025 00:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الذي قدمه الديمقراطيون والإغلاق قد يعلن خلال ساعات
lebanon 24
01/11/2025 00:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft" يُحذّر: الضغوط الأميركية قد تدفع لبنان إلى العنف
lebanon 24
01/11/2025 00:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

وكالة فرانس برس

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

دارة الرئيس

فإن ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:55 | 2025-10-31
17:41 | 2025-10-31
17:40 | 2025-10-31
17:40 | 2025-10-31
17:28 | 2025-10-31
17:15 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24