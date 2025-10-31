تقارير: "القرار قد يُتخذ خلال ساعات"... فنزويلا تستعد للأسوأ!

Advertisement

كشفت تقارير أميركية يوم الجمعة أن تتهيأ لتوجيه ضربات عسكرية ضد فنزويلا، بعدما رسمت خريطة أهدافها المحتملة داخل البلاد، في إطار حملة موسّعة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي.وأفادت صحيفة ميامي هيرالد أن وضع خططًا ميدانية للهجوم، قد يتم تنفيذها خلال ساعات أو أيام قليلة، وتشمل منشآت عسكرية ومطارات وموانئ يُعتقد أنها تُستخدم كممرات لعمليات التهريب.فيما ذكرت أن الحملة الأميركية ستركّز على أهدافٍ تمثّل صلة مباشرة بين عصابات المخدرات ونظام الرئيس نيكولاس مادورو.وبحسب المصادر، لم يحسم بعد خيار الضربات البرية، إلا أن عمليات جوية مركّزة تبقى مطروحة بقوة، وسط رغبة أميركية في إرسال رسالة حاسمة لمادورو بأن “الوقت قد حان للرحيل”.مصدر أميركي مطّلع قال إن “وقت مادورو ينزلق بسرعة”، مشيرًا إلى أن “الرئيس الفنزويلي قد يجد نفسه قريبًا محاصرًا من الداخل، إذ يتهيأ أكثر من جنرال للانقلاب عليه وتسليمه”.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، كثّف ضغوطه على فنزويلا، عبر مضاعفة المكافأة المالية لمن يقدّم معلومات تقود إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار، بالتوازي مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الكاريبي.فقد دفعت بأكبر حاملة طائرات في العالم نحو السواحل الفنزويلية، إلى جانب نشر سفينة صواريخ موجهة قرب ترينيداد وتوباغو، على بعد نحو 10 كيلومترات فقط من فنزويلا.وتتهم واشنطن مادورو بالتورط في شبكات تهريب الكوكايين نحو ، بينما يردّ الزعيم الفنزويلي باتهامها بتوظيف شعار “مكافحة المخدرات” ذريعةً لتغيير نظام الحكم والاستيلاء على الفنزويلي.وفي نداء وُصف بالمستغيث، قال مادورو الأسبوع الماضي: “لا نريد حربًا مجنونة… أرجوكم”، فيما تواصل القوات الأميركية تكثيف غاراتها الجوية في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، والتي أسفرت خلال الأسابيع الأخيرة عن مقتل 43 شخصًا على الأقل، بحسب إحصاءات لوكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية.