تغييرات بعد الحرب مع إسرائيل.. تعيين أحمد وحيدي في منصب رفيع بالجيش الإيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أحمد وحيدي، السابق والقائد الأسبق لـ"قوات قدس" وأحد المقربين من المرشد علي خامنئي، تولّى منصب الأركان العامة للقوات المسلحة ، رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن.

وحمل وحيدي، وزير الداخلية السابق، ألقابًا جديدة في عدة وسائل إعلام إيرانية، أبرزها "نائب قيادة القوات المسلحة في الشؤون الشرطية"، في حين أشارت تقارير إلى أنه يخلف محمد رضا قرائي آشتیاني في المنصب.



ويُعدّ وحيدي من أبرز الشخصيات الأمنية والعسكرية المقربة من خامنئي، إذ شغل سابقًا مناصب قيادية في الحرس الثوري ، وكان أول قائد لـ"قوات قدس" بعد تأسيسها عقب الحرب الإيرانية–العراقية، قبل أن يخلفه قاسم سليماني. كما تولّى في عهد محمود أحمدي نجاد، ولعب دورًا رئيسيًا في تطوير القدرات الصاروخية وتعزيز التعاون العسكري مع و" " في .



وخلال حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، تولّى وحيدي ، حيث مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني عام 2022.



لكن تاريخه يثير جدلًا دوليًا، إذ تلاحقه تهم بالضلوع في تفجير مركز الجمعية اليهودية الأرجنتينية (AMIA) عام 1994، الذي أودى بحياة 85 شخصًا، ما دفع الإنتربول لإصدار مذكرة توقيف بحقه. كما سبق أن أدانت الأرجنتين وإسرائيل تعيينه في مناصب وزارية، ووصفتاه بأنه "اختيار مخزٍ".



ويرى مراقبون أن هذا التعيين يندرج في إطار إعادة ترتيب داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية بعد سلسلة اغتيالات طالت قادة في "الحرس الثوري" خلال المواجهات مع ، معتبرين أن خامنئي يسعى إلى تحصين القيادة العسكرية بأسماء مخلصة وذات خبرة ميدانية عالية استعدادًا لأي تصعيد محتمل في المنطقة. (ارم نيوز)