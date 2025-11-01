29
بسبب طائرات مسيّرة مجهولة.. تعليق حركة الطيران مؤقتا في مطار برلين
Lebanon 24
01-11-2025
|
00:18
A-
A+
إثر رصد طائرات مسيّرة مجهولة في سمائه، أوقف مطار
برلين
حركة الطيران ساعتين أمس الجمعة.
وقال متحدث باسم
المطار
بأن الملاحة الجوية توقفت بين الساعة 8:08 مساء (19:08 بتوقيت غرينتش) و9:58، وتم تحويل "سلسلة كاملة من الرحلات الجوية" إلى مدن ألمانية أخرى خلال فترة الإغلاق. وأضاف: "نتوقع أن الخطر تم تجنبه في الوقت الحالي".
وأكدت شرطة ولاية براندنبورغ، التي يقع فيها المطار، تلقيها بلاغاً عن مشاهدة طائرة مسيّرة، مشيرة إلى نشر سيارات دورية ومروحية.
وحذر
القادة
الألمان مراراً من تزايد تهديد الطائرات المسيرة، بعد مشاهدتها بشكل متكرر في أجواء المطارات والمواقع العسكرية الحساسة هذا العام.
كما أوقفت مطارات في الدنمارك والنرويج وبولندا مؤخراً الملاحة الجوية بسبب رصد طائرات مسيرة ومناطيد مجهولة.
في المقابل، وجهت
ألمانيا
ورومانيا وإستونيا أصابع الاتهام إلى
روسيا
بشأن المسيرات، ونفت
موسكو
هذه المزاعم.
في ألمانيا... جدلٌ بين وزارتين بسبب ترحيل السوريين
Lebanon 24
في ألمانيا... جدلٌ بين وزارتين بسبب ترحيل السوريين
06:14 | 2025-11-01
01/11/2025 06:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
Lebanon 24
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
05:48 | 2025-11-01
01/11/2025 05:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير.. هذا ما قاله السيسي
Lebanon 24
قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير.. هذا ما قاله السيسي
05:20 | 2025-11-01
01/11/2025 05:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فنزويلا تسعى للحصول على أسلحة من روسيا والصين وإيران.. "واشنطن بوست" تكشف
Lebanon 24
فنزويلا تسعى للحصول على أسلحة من روسيا والصين وإيران.. "واشنطن بوست" تكشف
05:02 | 2025-11-01
01/11/2025 05:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تشهد تحولا تاريخيا... هكذا تتغير السياسة الاميركية بصمت
Lebanon 24
تشهد تحولا تاريخيا... هكذا تتغير السياسة الاميركية بصمت
04:52 | 2025-11-01
01/11/2025 04:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 12:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 12:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
