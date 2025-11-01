بسبب طائرات مسيّرة مجهولة.. تعليق حركة الطيران مؤقتا في مطار برلين

Advertisement

إثر رصد طائرات مسيّرة مجهولة في سمائه، أوقف مطار حركة الطيران ساعتين أمس الجمعة.وقال متحدث باسم بأن الملاحة الجوية توقفت بين الساعة 8:08 مساء (19:08 بتوقيت غرينتش) و9:58، وتم تحويل "سلسلة كاملة من الرحلات الجوية" إلى مدن ألمانية أخرى خلال فترة الإغلاق. وأضاف: "نتوقع أن الخطر تم تجنبه في الوقت الحالي".وأكدت شرطة ولاية براندنبورغ، التي يقع فيها المطار، تلقيها بلاغاً عن مشاهدة طائرة مسيّرة، مشيرة إلى نشر سيارات دورية ومروحية.وحذر الألمان مراراً من تزايد تهديد الطائرات المسيرة، بعد مشاهدتها بشكل متكرر في أجواء المطارات والمواقع العسكرية الحساسة هذا العام.كما أوقفت مطارات في الدنمارك والنرويج وبولندا مؤخراً الملاحة الجوية بسبب رصد طائرات مسيرة ومناطيد مجهولة.في المقابل، وجهت ورومانيا وإستونيا أصابع الاتهام إلى بشأن المسيرات، ونفت هذه المزاعم.