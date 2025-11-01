Advertisement

عربي-دولي

بسبب طائرات مسيّرة مجهولة.. تعليق حركة الطيران مؤقتا في مطار برلين

Lebanon 24
01-11-2025 | 00:18
إثر رصد طائرات مسيّرة مجهولة في سمائه، أوقف مطار برلين حركة الطيران ساعتين أمس الجمعة.
وقال متحدث باسم المطار بأن الملاحة الجوية توقفت بين الساعة 8:08 مساء (19:08 بتوقيت غرينتش) و9:58، وتم تحويل "سلسلة كاملة من الرحلات الجوية" إلى مدن ألمانية أخرى خلال فترة الإغلاق. وأضاف: "نتوقع أن الخطر تم تجنبه في الوقت الحالي".

وأكدت شرطة ولاية براندنبورغ، التي يقع فيها المطار، تلقيها بلاغاً عن مشاهدة طائرة مسيّرة، مشيرة إلى نشر سيارات دورية ومروحية.

وحذر القادة الألمان مراراً من تزايد تهديد الطائرات المسيرة، بعد مشاهدتها بشكل متكرر في أجواء المطارات والمواقع العسكرية الحساسة هذا العام.

كما أوقفت مطارات في الدنمارك والنرويج وبولندا مؤخراً الملاحة الجوية بسبب رصد طائرات مسيرة ومناطيد مجهولة.

في المقابل، وجهت ألمانيا ورومانيا وإستونيا أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن المسيرات، ونفت موسكو هذه المزاعم.
