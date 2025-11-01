كوريا الشمالية عن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية:"أحلام لن تتحقق أبداً"

Advertisement

رأت أن مسألة نزع السلاح من شبه ، والتي أعلنت جارتها كوريا الجنوبية مناقشتها في قمة مع اليوم السبت هي بمثابة "أحلام يقظة" لن تتحقق أبدا، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، الذي يُعقد في جيونجو بكوريا الجنوبية.وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، أن الزعيمين سيبحثان قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.وذكرت المركزية الكورية الشمالية، نقلاً عن بيان لنائب باك ميونغ-هو، أن " كوريا (الجنوبية) لا تزال تجهل أن سعيها الحثيث لإنكار مكانة جمهورية كوريا الشعبية (كوريا الشمالية) كدولة نووية، وتحدثها عن أحلام يقظة لديها بتحقيق نزع السلاح النووي، يكشفان عن افتقارها إلى المنطق السليم".وأضافت الوكالة: "سنُظهر بصبر أن نزع السلاح النووي مجرد "أضغاث أحلام"، لن تتحقق أبداً".