كوريا الشمالية عن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية:"أحلام لن تتحقق أبداً"

Lebanon 24
01-11-2025 | 00:41
رأت كوريا الشمالية أن مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة، والتي أعلنت جارتها كوريا الجنوبية مناقشتها في قمة مع الصين اليوم السبت هي بمثابة "أحلام يقظة" لن تتحقق أبدا، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، الذي يُعقد في جيونجو بكوريا الجنوبية.

وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، أن الزعيمين سيبحثان قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلاً عن بيان لنائب وزير الخارجية باك ميونغ-هو، أن "جمهورية كوريا (الجنوبية) لا تزال تجهل أن سعيها الحثيث لإنكار مكانة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) كدولة نووية، وتحدثها عن أحلام يقظة لديها بتحقيق نزع السلاح النووي، يكشفان عن افتقارها إلى المنطق السليم".

وأضافت الوكالة: "سنُظهر بصبر أن نزع السلاح النووي مجرد "أضغاث أحلام"، لن تتحقق أبداً".
 
