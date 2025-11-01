بمشاركة 79 وفداً رسمياً.. السيسي يشهد افتتاح "هدية مصر للعالم"





ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير، "حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر"، حسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية، مساء الجمعة.

ويخصص المتحف الضخم للحضارة الفرعونية بتاريخها الممتد لأكثر من 30 أسرة و5 آلاف عام، ويوفر إطلالة بانورامية على أهرامات الجيزة.



واستغرق بناء المتحف ذي التصميم المعاصر والقاعات الضخمة العالية السقف، أكثر من 20 عاماً، وتجاوزت كلفة بنائه مليار دولار. ويتوقع أن يستقطب 5 ملايين زائر سنوياً للتجول في قاعات تضم قطعاً أثرية ذات مكانة رمزية، وأخرى تعرض للمرة الأولى.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، أن الوفود المشاركة تشمل ملوكاً وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من بلجيكا وإسبانيا والدنمارك والأردن والبحرين وسلطنة عمان والإمارات والسعودية ولوكسمبورغ وموناكو واليابان وتايلاند.

كما سيشارك رؤساء كل من جيبوتي والصومال وفلسطين والبرتغال وأرمينيا وألمانيا وكرواتيا وقبرص وألبانيا وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية وغانا وإريتريا وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.



كما سيشهد الحفل مشاركة رؤساء وزراء كل من اليونان والمجر وبلجيكا وهولندا والكويت ولبنان ولوكسمبورغ وأوغندا.



وأضاف أن الحفل سيضم أيضاً حضوراً وزارياً وبرلمانياً رفيع المستوى من أوزباكستان وأذربيجان والجزائر وقطر والمغرب وتونس.

وأشار إلى أن وفوداً مماثلة ستأتي من سويسرا والسويد وفنلندا وسلوفاكيا والنمسا والمملكة المتحدة وفرنسا والفاتيكان ومالطا ورومانيا وروسيا وأيرلندا وصربيا وتركيا وإيطاليا وسنغافورة والهند وقيرغيزستان والصين وسريلانكا وباكستان.



كما سيشارك أيضاً وزراء وبرلمانيون من زامبيا وأنغولا وكوت ديفوار والكاميرون وجنوب أفريقيا والغابون وتشاد وكينيا ورواندا وتوغو، إلى جانب البرازيل وكندا والولايات المتحدة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحفل سيحضر أيضاً ممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية، من بينهم لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. كما سيحضر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي ورئيس وكالة الجايكا وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.



وذكر المتحدث الرسمي أن هذا التمثيل والحضور "غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار ". كما "يؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين كافة شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام".

واحتفت السلطات ووسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة بالمتحف الذي يمثل "هدية مصر للعالم"، ويشكل افتتاحه "حدثاً تاريخياً" و"فصلاً جديداً في تاريخ الحضارة المصرية"، و"حلماً يليق بمصر، بحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين".



وبقيت تفاصيل التحضيرات طي الكتمان، ولم تكشف السلطات برنامج الافتتاح ولا حتى الجاذب للمتحف: كنز توت عنخ آمون، الذي اكتُشف عام 1922 في مقبرة بوادي الملوك في صعيد مصر.



وسيتاح لزوار المتحف بعد فتح أبوابه أمام العامة، اعتباراً من الثلاثاء، استكشاف 4500 قطعة جنائزية من أصل 5 آلاف كانت موزعة حتى الآن في مواقع عدة، من بينها المتحف المصري بالقاهرة في ميدان التحرير.