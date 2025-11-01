Advertisement

عربي-دولي

نداء من "القسام" إلى الصليب الأحمر

Lebanon 24
01-11-2025 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1436772-638975988795617084.jpg
Doc-P-1436772-638975988795617084.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت كتائب القسام، عن جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين داخل "الخط الأصفر".
Advertisement

وطالبت القسام الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة لتنفيذ عمليات الانتشال في وقت واحد.

وأوضحت الكتائب أنها عرضت أمس تسليم ثلاث عينات من جثامين مجهولة الهوية لتسهيل عملية تسليم الجثث وعدم إعاقة الجهود، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين كاملة، مشيرة إلى أنها قامت بتسليمها منعا لأي ادعاءات إسرائيلية بهذا الشأن. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مصدر قيادي في القسام: كتائب القسام سلمت أسرى الاحتلال الأحياء للصليب الأحمر في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
01/11/2025 15:41:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول من "حماس" لرويترز: الحركة ستسلم جثة رهينة آخر للصليب الأحمر
lebanon 24
01/11/2025 15:41:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول من حماس لـ"رويترز": الحركة ستسلم جثة رهينة آخر للصليب الأحمر
lebanon 24
01/11/2025 15:41:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تسلمنا من الصليب الأحمر 13 مخطوفًا تم الإفراج عنهم من قطاع غزة
lebanon 24
01/11/2025 15:41:03 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اللجنة الدولية

الصليب الأحمر

كتائب القسام

روسيا اليوم

الإسرائيلي

إسرائيل

الكتائب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:31 | 2025-11-01
09:13 | 2025-11-01
09:06 | 2025-11-01
08:46 | 2025-11-01
08:33 | 2025-11-01
08:08 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24