عربي-دولي
نداء من "القسام" إلى الصليب الأحمر
Lebanon 24
01-11-2025
|
06:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
كتائب القسام
، عن جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين داخل "الخط الأصفر".
وطالبت القسام الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة لتنفيذ عمليات الانتشال في وقت واحد.
وأوضحت
الكتائب
أنها عرضت أمس تسليم ثلاث عينات من جثامين مجهولة الهوية لتسهيل عملية تسليم الجثث وعدم إعاقة الجهود، إلا أن الجانب
الإسرائيلي
رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين كاملة، مشيرة إلى أنها قامت بتسليمها منعا لأي ادعاءات إسرائيلية بهذا الشأن. (روسيا اليوم)
