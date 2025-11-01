آخر تقرير: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة

Advertisement

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن منظمات إنسانية قولها إن تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى بفرضها نظام تسجيل جديداً خاصاً بالمنظمات الدولية غير الحكومية، مما أدى إلى احتجاز عشرات ملايين الدولارات من المساعدات خارج القطاع.وأضافت الصحيفة، أن 40 منظمة دولية، منها أطباء وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين، قالت إن إسرائيل رفضت 99 طلباً لإدخال المساعدات خلال أول 12 يوما من وقف إطلاق النار وإن إسرائيل رفضت تقريباً جميع طلبات للاجئين.وقالت الصحيفة، إن ثلاثة أرباع حالات الرفض كانت بذريعة أن المنظمات غير مخولة لتقديم المساعدات.وذكرت فايننشال تايمز، أن إسرائيل فرضت في شهر آذار قواعد جديدة تُلزم المنظمات العاملة مع في غزة والضفة الغربية بإعادة التسجيل لدى السلطات قبل نهاية العام وإلا فإنها ستخسر تراخيص عملها.المجلس النرويجي للاجئين للصحيفة، إن المنظمة الآن في طريق مسدود وعندما تطلب إدخال المساعدات يقولون لها، إن تسجيلها قيد المراجعة وغير مصرح لها بإدخال أي مواد.في هذا السياق، قالت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن لوازم الإيواء الشتوية التي تكفي لمليون إنسان مكدسة في المستودعات وممنوعة من الدخول بقرار إسرائيلي.