عربي-دولي

آخر تقرير: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
01-11-2025 | 07:29
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن منظمات إنسانية قولها إن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بفرضها نظام تسجيل جديداً خاصاً بالمنظمات الدولية غير الحكومية، مما أدى إلى احتجاز عشرات ملايين الدولارات من المساعدات خارج القطاع.
وأضافت الصحيفة، أن 40 منظمة دولية، منها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين، قالت إن إسرائيل رفضت 99 طلباً لإدخال المساعدات خلال أول 12 يوما من وقف إطلاق النار وإن إسرائيل رفضت تقريباً جميع طلبات المجلس النرويجي للاجئين.

وقالت الصحيفة، إن ثلاثة أرباع حالات الرفض كانت بذريعة أن المنظمات غير مخولة لتقديم المساعدات.

وذكرت فايننشال تايمز، أن إسرائيل فرضت في شهر آذار قواعد جديدة تُلزم المنظمات العاملة مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بإعادة التسجيل لدى السلطات الإسرائيلية قبل نهاية العام وإلا فإنها ستخسر تراخيص عملها.

وقال مدير المجلس النرويجي للاجئين للصحيفة، إن المنظمة الآن في طريق مسدود وعندما تطلب إدخال المساعدات يقولون لها، إن تسجيلها قيد المراجعة وغير مصرح لها بإدخال أي مواد.

في هذا السياق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن لوازم الإيواء الشتوية التي تكفي لمليون إنسان مكدسة في المستودعات وممنوعة من الدخول بقرار إسرائيلي.

